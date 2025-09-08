Billiards: Trần Quyết Chiến thắng nghẹt thở cựu vô địch thế giới, đăng quang thuyết phục

Trận chung kết giải Billiards carom 3 băng do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức, diễn ra vào ngày 7.9 là màn so tài đầy duyên nợ giữa Trần Quyết Chiến và nhà vô địch thế giới năm 2023 Bao Phương Vinh. Trước trận đấu tranh chức vô địch, Quyết Chiến đã để lại dấu ấn đậm nét với đường cơ ghi 21 điểm và chỉ số 5,000 (ghi 40 điểm trong 8 lượt cơ) để thắng Nguyễn Chí Long ở bán kết.

Trần Quyết Chiến nhập cuộc bùng nổ

Đối đầu với Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến đã nhập cuộc cực kỳ hưng phấn. Ngay trong lượt cơ đề pa, cơ thủ số 1 Việt Nam đã mang về 8 điểm. Ở lượt thứ 2, Quyết Chiến ghi sê-ri 6, rồi tiếp tục tung ra sê-ri 9 điểm ở lượt cơ thứ 3. Tay cơ gốc Hà Tĩnh chỉ cần vỏn vẹn 3 lượt cơ để đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, dẫn trước Bao Phương Vinh với điểm số 23-0.

Trần Quyết Chiến thể hiện phong độ cực cao ở trận bán kết và chung kết để giành chức vô địch ẢNH: T.B

Bao Phương Binh bám đuổi quyết liệt trong hiệp 2

Tưởng chừng như trận chung kết sẽ diễn ra một chiều với sự thăng hoa của Trần Quyết Chiến thì Bao Phương Vinh lại có màn bứt phá mạnh mẽ trong hiệp 2. Quyết Chiến không còn duy trì được tốc độ ghi điểm. Trong khi đó, Phương Vinh lại rất chắt chiu trong từng hình bi để bám đuổi đàn anh. Sê-ri 9 điểm ở lượt cơ thứ 6 là khởi đầu cho màn chạy nước rút của nhà vô địch thế giới billiards carom 3 băng năm 2023.

Ở lượt cơ thứ 18, Trần Quyết Chiến đã ở rất gần với chiến thắng khi dẫn trước 38-25, Bao Phương Vinh ghi sê-ri 8 điểm để rút ngắn cách biệt còn 33-38. Sau 20 lượt cơ, cách biệt chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm, khi Quyết Chiến dẫn trước 39-38. Dù vậy, trong những pha xử lý cuối cùng, Phương Vinh vẫn thiếu một chút sự chính xác.

Tại lượt cơ thứ 33, tận dụng cơ hội với hình bi "mắt kiếng", Trần Quyết Chiến tung cú a-băng đơn giản để dứt điểm trận đấu. Thắng chung cuộc sít sao 40-38 trước Bao Phương Vinh, Trần Quyết Chiến giành chức vô địch.

Bên cạnh chức vô địch, Trần Quyết Chiến còn giành 2 giải thưởng phụ là "sê-ri xuất sắc" (21 điểm) và "best game" (chỉ số 5,000), đều đến từ trận đấu bán kết gặp Nguyễn Chí Long.

Trần Quyết Chiến đang có phong độ cao trong những giải đấu quốc nội gần đây. Cơ thủ số 1 VN cần duy trì nhịp thi đấu này để hướng đến các đấu trường quốc tế quan trọng hơn trong giai đoạn cuối năm 2025 gồm 3 chặng World Cup billiards và giải vô địch thế giới (World Championship).