Billiards: Trần Quyết Chiến dự giải vô địch thế giới, có thể gặp thiên tài Caudron

5 cơ thủ Việt Nam dự giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới

World Championship là đấu trường danh giá nhất trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). World Championship 2025 diễn ra tại Bỉ từ ngày 14 đến 18.10 tại Bỉ, quy tụ 48 cơ thủ xuất sắc tranh tài. Trong đó, đương kim vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và tốp 16 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới (phiên bản có tính điểm ở các giải quốc gia, châu lục) nghiễm nhiên được tham dự. Bên cạnh đó, các cơ thủ còn góp mặt theo suất của liên đoàn thành viên: châu Âu có 13 suất, châu Mỹ có 8 suất, châu Á có 5 suất, khu vực châu Phi và Trung Đông có 3 suất. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao 2 suất đặc cách (wildcards) cho các cơ thủ thuộc liên đoàn chủ nhà (Bỉ).

Đến lúc này, World Championship 2025 đã xác định được 27 cơ thủ góp mặt. Việt Nam có 5 đại diện tranh tài là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Bao Phương Vinh. Trong đó, Quyết Chiến, Thanh Lực và Hồng Thái là 3 cái tên nằm trong tốp 16 trên bảng xếp hạng. Phương Vinh và Thanh Tự là 2 gương mặt đại diện của châu Á.

Trần Quyết Chiến từng đoạt vị trí á quân World Championship 2023 ẢNH: UMB

Đáng chú ý, 2 suất đặc cách dành cho chủ nhà gọi tên 2 cơ thủ rất quen thuộc là Frederic Caudron và Ceulemens Bart. Sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn về Caudron. Đây là lần đầu tiên thiên tài billiards người Bỉ góp mặt ở đấu trường World Championship, kể từ khi trở lại UMB từ tháng 5.2024. Trong quá khứ, cơ thủ sinh năm 1968 từng 3 lần giành chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng, lần lượt vào các năm 1999, 2013 và 2017.

Các cơ thủ nổi bật cũng xuất hiện ở World Championship 2025 như đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Eddy Merckx (Bỉ), Marco Zanetti (Ý), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Sameh Sidhom (Ai Cập), Jeremy Bury (Pháp), Heo Jung-han (Hàn Quốc)…

Caudron tái xuất đấu trường World Championship với suất đặc cách dành cho liên đoàn chủ nhà ẢNH: ĐỘC LẬP

Thành tích tốt nhất của billiards Việt Nam tại đấu trường World Championship là chức vô địch của Bao Phương Vinh. Trận chung kết giải vô địch thế giới năm 2023 chứng kiến cuộc so tài nội bộ Việt Nam giữa Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến. Phương Vinh khi đó thi đấu với phong độ thăng hoa đã đánh bại người đàn anh giàu kinh nghiệm để đăng quang. Chiếc cúp vô địch thế giới năm 2023 cũng là bước ngoặt lớn đưa sự nghiệp của cơ thủ người Bình Dương bước sang một trang mới.