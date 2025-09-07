Billiards: Trần Quyết Chiến thắng không tưởng với sê-ri khủng, hơn 20 điểm/lượt cơ

Chiều 7.9, Trần Quyết Chiến chạm trán với Nguyễn Chí Long ở trận bán kết giải Billiards carom 3 băng World Vision năm 2025, do Liên đoàn Billiards và Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức. Ở trận đấu này, cơ thủ số 1 Việt Nam liên tiếp tung ra những sê-ri. Màn trình diễn ấn tượng này cũng giúp Quyết Chiến khả năng sẽ ẵm luôn 2 giải thưởng phụ là "sê-ri xuất sắc" và "best game".

Sê-ri 21 điểm và chỉ số 5,000

Trần Quyết Chiến giành quyền đề pa và nhập cuộc với lượt cơ ghi 4 điểm. Ở những lượt cơ sau đó, cơ thủ số 1 Việt Nam bất ngờ bị chững lại khi không thể ghi điểm nào. Như một chiếc lò xo bị nén lại, Quyết Chiến đã bùng nổ bằng một sê-ri cực khủng. Cụ thể, khi đang dẫn trước 4-3, cơ thủ gốc Hà Tĩnh liên tiếp có những pha xử lý hình bi chính xác và đẹp mắt để ghi đến 21 điểm ở lượt cơ thứ 6.

Sê-ri 21 điểm giúp Trần Quyết Chiến đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, tạm dẫn trước Nguyễn Chí Long 25-3.

Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn 21 điểm

Sang hiệp 2, Trần Quyết Chiến chỉ cần thêm 2 lượt cơ nữa để dứt điểm trận đấu đầy thuyết phục. Ở lượt cơ thứ 7, Quyết Chiến ghi 4 điểm để vươn lên dẫn trước 29-5. Đến lượt cơ thứ 8, cơ thủ từng 4 lần vô địch World Cup billiards lạnh lùng tung ra sê-ri 11 điểm để chốt hạ, thắng chung cuộc 40-5 trước Nguyễn Chí Long.

Màn trình diễn đỉnh cao này giúp Trần Quyết Chiến khả năng cao giành luôn 2 giải thưởng phụ. Bên cạnh sê-ri 21 điểm, cơ thủ gốc Hà Tĩnh còn có hiệu suất ghi điểm cao với chỉ số 5,000 (ghi 40 điểm trong 8 lượt cơ).

Trong một trận đấu billiards carom 3 băng chuyên nghiệp, những sê-ri lớn trên 20 điểm rất hiếm gặp. Lần gần nhất cơ thủ số 1 Việt Nam làm được điều này tại một giải đấu là ở màn so tài với Chiêm Hồng Thái vào cuối năm 2024. Ở trận đấu thuộc vòng 32 giải billiards vô địch HBSF năm 2024, Trần Quyết Chiến có sê-ri 26 điểm để thắng ngược đàn em.

Trần Quyết Chiến từng có sê-ri 26 điểm để phá kỷ lục quốc gia vào năm 2204 ẢNH: T.B

Với sê-ri 26 điểm, Trần Quyết Chiến đã phá kỷ lục quốc gia được Thón Viết Hoàng Minh (sê-ri 23 điểm) thiết lập cũng trong năm 2024. Bên cạnh đó, Quyết Chiến còn phá luôn kỷ lục cá nhân, khi đây chính là lượt cơ anh ghi nhiều điểm nhất trong sự nghiệp, tính ở các giải đấu chính thức.

Trước lượt cơ ghi 26 điểm, sê-ri cao nhất của Trần Quyết Chiến tại một giải đấu chính thức là 22 điểm. Lượt cơ 22 điểm này được Quyết Chiến thực hiện trong một trận đấu thuộc World Cup billiards Sharm el Sheikh - Ai Cập vào tháng 12.2022.