Giải billiards vô địch thế giới: Trần Quyết Chiến là hạt giống số 1, huyền thoại trở lại

World Championship là đấu trường danh giá nhất trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). World Championship 2025 diễn ra tại Bỉ từ ngày 14 đến 18.10 tại Bỉ, quy tụ 48 cơ thủ xuất sắc tranh tài. Trong đó, đương kim vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và tốp 16 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới (phiên bản có tính điểm ở các giải quốc gia, châu lục) nghiễm nhiên được tham dự. Bên cạnh đó, các cơ thủ còn góp mặt theo suất của liên đoàn thành viên: châu Âu có 13 suất, châu Mỹ có 8 suất, châu Á có 5 suất, khu vực châu Phi và Trung Đông có 3 suất. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao 2 suất đặc cách (wildcards) cho các cơ thủ thuộc liên đoàn chủ nhà (Bỉ).

Tại sao Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực được chọn là hạt giống số 1?

Đến lúc này, World Championship 2025 đã xác định được tất cả 48 cơ thủ góp mặt. Việt Nam có 5 đại diện tranh tài là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Bao Phương Vinh. Trong đó, Quyết Chiến, Thanh Lực và Hồng Thái là 3 cái tên nằm trong tốp 16 trên bảng xếp hạng. Phương Vinh và Thanh Tự là 2 gương mặt đại diện của châu Á. Quyết Chiến (hạng 4) và Thanh Lực (hạng 6) nằm trong nhóm hạt giống số 1 khi sắp xếp bảng đấu.

Trần Quyết Chiến là hạt giống số 1 tại giải World Championship 2025 ẢNH: UMB

Như Thanh Niên đã thông tin, giải đấu lần này chứng kiến sự trở lại của Frederic Caudron. Ông tham dự với tư cách là cơ thủ nhận được suất đặc cách từ đơn vị chủ nhà (Bỉ). Đây là lần đầu tiên thiên tài billiards người Bỉ góp mặt ở đấu trường World Championship, kể từ khi trở lại UMB từ tháng 5.2024. Trong quá khứ, cơ thủ sinh năm 1968 từng 3 lần giành chức vô địch thế giới billiards carom 3 băng, lần lượt vào các năm 1999, 2013 và 2017.

Huyền thoại Blomdahl trở lại sau chấn thương

Bên cạnh Caudron, World Championship 2025 hứa hẹn kịch tính hơn với sự trở lại của huyền thoại Torbjorn Blomdahl. Trước đó, cơ thủ kỳ cựu người Thụy Điển chấn thương đứt gân Achilles hồi tháng 5 khiến ông bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng, tượng đài người Thụy Điển đã hồi phục và sẵn sàng tái xuất ở đấu trường danh giá nhất. Theo đó, Blomdahl tham dự với tư cách là đại diện của Liên đoàn Billiards châu Âu.

Blomdahl sinh năm 1962 (63 tuổi), sở hữu bảng thành tích đồ sộ với 46 danh hiệu World Cup billiards cùng 7 lần vô địch thế giới. Ông được xem là một trong những cơ thủ vĩ đại nhất lịch sử, huyền thoại sống của làng carom 3 băng thế giới. Tuổi tác và chấn thương có thể ảnh hưởng đến phong độ của Blomdahl, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn của tay cơ người Thụy Điển luôn là điều khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Blomdahl là cơ thủ giàu thành tích nhất làng billiards carom 3 băng hiện tại ẢNH: ĐỘC LẬP

Các cơ thủ nổi bật cũng xuất hiện ở World Championship 2025 như đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Eddy Merckx (Bỉ), Marco Zanetti (Ý), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Sameh Sidhom (Ai Cập), Jeremy Bury (Pháp), Heo Jung-han (Hàn Quốc)…

Thành tích tốt nhất của billiards Việt Nam tại đấu trường World Championship là chức vô địch của Bao Phương Vinh. Trận chung kết giải vô địch thế giới năm 2023 chứng kiến cuộc so tài nội bộ Việt Nam giữa Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến. Phương Vinh khi đó thi đấu với phong độ thăng hoa đã đánh bại người đàn anh giàu kinh nghiệm để đăng quang. Chiếc cúp vô địch thế giới năm 2023 cũng là bước ngoặt lớn đưa sự nghiệp của cơ thủ người Bình Dương bước sang một trang mới.