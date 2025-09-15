Billiards: Cơ thủ Việt Nam đánh bại 'vua múa' Thổ Nhĩ Kỳ tại PBA

Vòng thứ hai của chặng 3 giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra trong ngày 15.9. Tiếp nối phong độ thăng hoa của ngày thi đấu ra quân, Mã Minh Cẩm tiếp tục chơi tốt để góp công giúp đội NH Pay giành chiến thắng trước đối thủ rất mạnh là Phoenix. Phoenix đã giành chức vô địch ở chặng 2 PBA Team League mùa này, sở hữu lực lượng "khủng", nổi bật với 2 tay cơ kỳ cựu của làng billiards carom 3 băng châu Âu và thế giới: Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) và Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ).

Mã Minh Cẩm cùng đồng đội thắng 2 trận liên tiếp

Ở trận này, Mã Minh Cẩm sát cánh cùng Cho Jae-ho ra quân trong ván đấu đôi nam, chạm trán cặp Sayginer/Han Ji-seung. Bộ đôi cơ thủ của NH Pay đã nhận thất bại với điểm số 11/4 ở ván đầu tiên. Sau ván đầu tiên để thua, NH Pay đã ngay lập tức quân bình tỷ số thành 1-1, khi giành chiến thắng ở ván thứ hai đấu đôi nữ.

Mã Minh Cẩm tiếp tục ra sân ở ván đấu thứ 3 (đơn nam), đụng đội với đối thủ đáng gờm Semih Sayginer. Trước "vua múa" người Thổ Nhĩ Kỳ, cơ thủ Việt Nam nhập cuộc với sê-ri 5 điểm. Trong những lượt cơ sau đó, Minh Cẩm thi đấu chặt chẽ và biết cách chắt chiu cơ hội để ghi điểm.

Mã Minh Cẩm góp công giúp đội NH Pay giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ẢNH: PBA

Trong giai đoạn cuối ván đấu, Mã Minh Cẩm gặp khó khăn trong khâu kết thúc. Phía bên kia, Sayginer nỗ lực bám đuổi và tạo ra sức ép nhất định đến cơ thủ Việt Nam. Dù vậy, Mã Minh Cẩm đã thể hiện được bản lĩnh và dứt điểm ván đấu bằng cú a băng chuẩn xác để thắng Sayginer 15/11, sau 9 lượt cơ.

Các cơ thủ của đội NH Pay tiếp tục giành chiến thắng ở ván thi đấu thứ 4 và 5, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 4-1 trước đội Phoenix.

Sayginer nổi tiếng với những cú đánh biểu diễn đẹp mắt, nên được gọi bằng những biệt danh như "vua múa", "phù thủy"... ẢNH: PBA

Tại trận đấu diễn ra cùng ngày, đội Hana Card (của Nguyễn Quốc Nguyện) thắng đội Winners với tỷ số chung cuộc 4-2. Ở trận này, Quốc Nguyện và Coklu ra sân ván đầu, để thua trắng 0/11 trước cặp đôi của đội Winners (Burat Hashas và Lutfi Cenet). Tuy nhiên, các đồng đội của Quốc Nguyện đã làm tốt nhiệm vụ ở những ván đấu sau đó và giúp Hana Card giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở chặng 3 PBA Team League mùa 2025-2026. Sau 2 vòng đấu, Hana Card đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 6 điểm.