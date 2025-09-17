Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ấn tượng 'song sát' của nhà vô địch PBA

Vòng thứ tư của chặng 3 giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra trong ngày 17.9. Trong đó, trận đấu đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa đội Harim Dragons và đội Hana Card. Cả hai đội này đều có thành viên là cơ thủ Việt Nam, gồm: Trần Đức Minh, Nguyễn Huỳnh Phương Linh (đội Harim Dragons) và Nguyễn Quốc Nguyện (đội Hana Card). Ở trận này, các cơ thủ hàng đầu Việt Nam đụng độ ngay trong ván đấu thứ nhất, khi cặp Trần Đức Minh/Kim Jun-tae gặp Nguyễn Quốc Nguyện/Murat Naci Coklu.

Quốc Nguyện/Coklu là cặp đôi rất mạnh trong thể thức thi đấu đồng đội. Đây là hai là gương mặt trụ cột đã đưa Hana Card giành chức vô địch ở chặng 1 PBA Team League mùa này. Thời còn thi đấu trong hệ thống của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), Murat Naci Coklu đoạt 2 chức vô địch chặng World Cup billiards vào năm 2015 và 2016. Tại Hàn Quốc, Coklu cũng 2 lần vô địch chặng đấu PBA Tour, lần lượt ở mùa giải 2023-2024 và 2025-2026.

Trần Đức Minh đang có màn phối hợp ăn ý cùng đồng đội Kim Jun-tae ẢNH: T.B

Ở trận này, Trần Đức Minh và Kim Jun-tae đã có màn phối hợp rất ăn ý để đánh bại "song sát" cực mạnh của đội Hana Card với điểm số 11/3. Bộ đôi của đội Harim Dragons chỉ cần 4 lượt cơ để giành chiến thắng mở ra khởi đầu suôn sẻ ở trận này. Trong 3 lượt cơ đầu, Đức Minh/Jun-tae đều ghi được 3 điểm, rồi có thêm 2 điểm ở lượt cơ thứ tư. Ở phía bên kia, cặp đôi Quốc Nguyện/Coklu chỉ ghi được vỏn vẹn 3 điểm trong 3 lượt cơ.

Đội Harim Dragons dù ra quân thắng lợi, nhưng không thể có chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này. Trần Đức Minh và các đồng đội nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước đội Hana Card.

Quốc Nguyện và Coklu là bộ đôi rất mạnh trong thể thức thi đấu đồng đội ẢNH: PBA

Ở trận đấu cùng ngày, đội NH Pay thắng sít sao 4-3 trước đội Laon. Trong đó, Mã Minh Cẩm góp công với ván thắng trước Oh Tae-jun với điểm số 15/13.

Đội SK Direct cũng giành chiến thắng 4-2 trước đội Winners.

Sau 4 vòng đấu, đội Hana Card (của Nguyễn Quốc Nguyện) hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng PBA Team League 2025-2026 với 10 điểm. Đội SK Direct (của Ngô Đình Nại) có 9 điểm, xếp hạng hai. Đội NH Pay (của Mã Minh Cẩm) đứng hạng ba với 8 điểm.