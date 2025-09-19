Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoàng Sao bại trận, chủ nhà Việt Nam vắng bóng ở giải billards quốc tế danh giá

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
19/09/2025 09:55 GMT+7

Ở vòng khởi động giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam, nhiều cơ thủ Việt Nam thi đấu khá tốt để vào vòng chung kết. Tuy nhiên, chúng ta lại không còn đại diện nào ở giải billiards đôi nam nữ mở rộng.

Hoàng Sao - Bùi Thị Vàng dừng bước

Ở giải đôi nam nữ Box Billiards Mixed Doubles Open 2025 diễn ra ngày 18.9, cặp đôi Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) và Bùi Xuân Vàng đã dừng bước ở vòng 3 nhánh thua sau thất bại 0-2 trước Hsu Jui-an và Chou Chia-chia (Đài Loan).

Trước đối thủ được đánh giá cao, đại diện cuối cùng của billiards Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo ra một số cơ hội ở giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên, những người thể hiện sự chính xác và bản lĩnh hơn lại là 2 tay cơ Đài Loan. Họ kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng chung cuộc một cách thuyết phục.

Kết quả này đồng nghĩa với việc các cơ thủ chủ nhà chính thức sạch bóng tại giải đấu. Trước đó, một số cặp đại diện Việt Nam cũng đã lần lượt dừng bước ở các vòng đấu sớm. Trong khi đó, các cặp đôi được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch như bộ đôi vợ chồng nhà Filler, Fedor Gorst - Kristina Tkach, Ko Ping-chung – Chou Chieh-yu, Ko Pin-yi - Wei Tzu Chien đều góp mặt ở tứ kết.

Ngày 19.9, giải sẽ bước vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết để tìm ra chủ nhân ngôi vô địch.

Dương Quốc Hoàng không thể níu kéo hy vọng cho billiards Việt Nam ở giải đôi nam nữ

Billiards Việt Nam hy vọng vào ai?

Ở vòng khởi động giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025, các cơ thủ Việt Nam có ngày thi đấu nhiều cảm xúc. Nguyễn Văn Huynh duy trì phong độ ổn định khi vượt qua Hoàng Thái Duy và Kengo Suzuki để tiến sâu ở nhánh thắng. Hồ Sở Phát cũng gây ấn tượng khi đánh bại Đinh Thành Trung và Ma Chen-chao (Trung Quốc). Nguyễn Bảo Châu thắng liên tiếp Lường Đức Thiện, Ngô Xuân Linh và đặc biệt ngược dòng hạ Koki Sugiyama (Nhật Bản) để góp mặt ở vòng tranh vé dự Vòng chung kết dành cho nhánh thắng.

Tuy nhiên, nhiều đại diện Việt Nam dừng bước ở nhánh thắng như Trần Văn Quyền, Ngô Quang Trung, Nguyễn Thế Hiển hay Nghiêm Uy Lân khi đối đầu các đối thủ mạnh đến từ Philippines, Nhật Bản và châu Âu.

Ở nhánh thua, các cơ thủ trong nước vẫn nỗ lực giữ hy vọng. Đinh Ngọc Duy vượt qua Kento Oda (Nhật Bản), Hoàng Thái Duy thắng Huang Hao (Trung Quốc), còn Lương Chí Dũng hạ Nguyễn Bá Mạnh, Nguyễn Anh Tuấn cũng giành chiến thắng để tiếp tục hành trình tranh vé dự vòng chung kết.


