Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng trước đội bóng đặc biệt của Thái Lan

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
18/09/2025 18:59 GMT+7

Các cô gái CLB VTV Bình Điền Long An không thể tạo bất ngờ trước đội PEA Sisaket VC ở lượt trận cuối bảng A giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 diễn ra hôm nay tại Thái Lan.

Dàn sao bóng chuyền nữ Thái Lan thể hiện sức mạnh

PEA Sisaket VC là đội bóng đặc biệt khi tập hợp được dàn sao thế hệ vàng bóng chuyền nữ Thái Lan với các gương mặt kỳ cựu như Pleumjit Thinkaow, Onuma Sittirak, Wilavan Apinyapong cùng những tuyển thủ vừa tranh tài ở giải vô địch thế giới như Ajcharaporn, Chatchu-On, Thatdao, Pornpun, Sasipapron... Với lực lượng như thế, CLB PEA Sisaket VC được đánh giá mạnh hơn hẳn so với đội đương kim vô địch Việt Nam là CLB VTV Bình Điền Long An.

Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng trước đội bóng đặc biệt của Thái Lan - Ảnh 1.

CLB VTV Bình Điền Long An (trái) không thể tạo bất ngờ trước dàn sao bóng chuyền nữ Thái Lan thi đấu cho đội PEA Sisaket VC

ẢNH: BĐLA

Trước đối thủ mạnh, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung ra sân các gương mặt chủ lực gồm Kim Thoa, Khánh Đang, Như Anh, Trà My, Kim Thanh, Lan Vy. Nhờ đó đội VTV Bình Điền Long An có được những pha bóng giằng co, so kè trước đối thủ. Tuy nhiên CLB PEA Sisaket VC tận dụng cơ hội tốt hơn, giành chiến thắng 25/18 ở ván 1.

Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng trước đội bóng đặc biệt của Thái Lan - Ảnh 2.

CLB VTV Bình Điền Long An được trui rèn ở giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 tại Thái Lan

ẢNH: BĐLA

Nhận thấy khó tạo bất ngờ cho đối thủ, ban huấn luyện CLB VTV Bình Điền Long An quyết định xoay chuyển đội hình, trao cơ hội ra sân cho các tay đập trẻ. Đội chủ nhà càng chơi càng hay, phát huy hiệu quả trong những pha phối hợp tấn công, khai thác tốt các điểm yếu của CLB VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam tổ chức phòng ngự lẫn triển khai tấn công không tốt, bộc lộ nhiều điểm yếu, nhất là ở cự ly đội hình trên sân nên thua 13/25 ở ván 2 và 8/25 ở ván 3.

Thất thủ 0-3 trước đội bóng đặc biệt của chủ nhà Thái Lan, CLB VTV Bình Điền Long An xếp nhì bảng A giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 và sẽ chạm trán với đội xếp hạng ba của bảng B ở vòng tứ kết.


Tin liên quan

Thêm chiến thắng cho đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam trên đất Thái Lan

Thêm chiến thắng cho đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam trên đất Thái Lan

Nhà đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam, CLB VTV Bình Điền Long An tiếp mạch thắng ở giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 tại Thái Lan.

Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ ở SEALECT Cup tại Thái Lan

‘Bom tấn’ ngoại binh nâng chất giải bóng chuyền quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền bóng chuyền nữ Việt Nam CLB VTV Bình Điền Long An Bóng chuyền Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận