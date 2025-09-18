Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng trước đội bóng đặc biệt của Thái Lan

Dàn sao bóng chuyền nữ Thái Lan thể hiện sức mạnh

PEA Sisaket VC là đội bóng đặc biệt khi tập hợp được dàn sao thế hệ vàng bóng chuyền nữ Thái Lan với các gương mặt kỳ cựu như Pleumjit Thinkaow, Onuma Sittirak, Wilavan Apinyapong cùng những tuyển thủ vừa tranh tài ở giải vô địch thế giới như Ajcharaporn, Chatchu-On, Thatdao, Pornpun, Sasipapron... Với lực lượng như thế, CLB PEA Sisaket VC được đánh giá mạnh hơn hẳn so với đội đương kim vô địch Việt Nam là CLB VTV Bình Điền Long An.

CLB VTV Bình Điền Long An (trái) không thể tạo bất ngờ trước dàn sao bóng chuyền nữ Thái Lan thi đấu cho đội PEA Sisaket VC ẢNH: BĐLA

Trước đối thủ mạnh, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tung ra sân các gương mặt chủ lực gồm Kim Thoa, Khánh Đang, Như Anh, Trà My, Kim Thanh, Lan Vy. Nhờ đó đội VTV Bình Điền Long An có được những pha bóng giằng co, so kè trước đối thủ. Tuy nhiên CLB PEA Sisaket VC tận dụng cơ hội tốt hơn, giành chiến thắng 25/18 ở ván 1.

CLB VTV Bình Điền Long An được trui rèn ở giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 tại Thái Lan ẢNH: BĐLA

Nhận thấy khó tạo bất ngờ cho đối thủ, ban huấn luyện CLB VTV Bình Điền Long An quyết định xoay chuyển đội hình, trao cơ hội ra sân cho các tay đập trẻ. Đội chủ nhà càng chơi càng hay, phát huy hiệu quả trong những pha phối hợp tấn công, khai thác tốt các điểm yếu của CLB VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam tổ chức phòng ngự lẫn triển khai tấn công không tốt, bộc lộ nhiều điểm yếu, nhất là ở cự ly đội hình trên sân nên thua 13/25 ở ván 2 và 8/25 ở ván 3.

Thất thủ 0-3 trước đội bóng đặc biệt của chủ nhà Thái Lan, CLB VTV Bình Điền Long An xếp nhì bảng A giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 và sẽ chạm trán với đội xếp hạng ba của bảng B ở vòng tứ kết.



