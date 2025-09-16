Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ ở SEALECT Cup tại Thái Lan

CLB VTV Bình Điền Long An tham dự SEALECT Cup 2025 tại Thái Lan nhằm trui rèn, hoàn thiện đội hình cho giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 7.10 tới tại Ninh Bình. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa không có đội hình mạnh nhất khi Trần Thị Thanh Thúy xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản, ngoại binh người Mỹ Roni Jones Perry chưa gia nhập đội và Trà My chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

CLB VTV Bình Điền Long An (phải) giành chiến thắng ở trận mở màn SEALECT Cup 2025 tại Thái Lan ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Không có lực lượng mạnh nhất nhưng CLB VTV Bình Điền Long An vẫn còn những cái tên đáng chú ý như bộ đôi tuyển thủ quốc gia Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, 2 tuyển thủ U.21 Lan Vy, Như Anh cùng cựu tuyển thủ Kim Thanh. Đối thủ đội Trường ĐH Thammasat cũng không nổi bật, vì thế các học trò HLV Ngọc Hoa thi đấu lấn lướt trong cả 3 ván để giành chiến thắng 3-0 với điểm số lần lượt là 25/19, 25/18, 25/18.





Ngày mai CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu lượt trận thứ hai vòng bảng, chạm trán CLB RMUTT sau đó thi đấu lượt trận cuối bảng A với CLB PEA Sisaket. Ở bảng B có 4 đội bóng là Aranmare Yamagata (Nhật Bản) và 3 đội chủ nhà Supreme Chonburi, Khonkaen Star, Suan Sunandha.





Sau khi thi đấu vòng bảng xếp hạng giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025, các đội sẽ đấu vòng tứ kết theo thể thức đội hạng nhất bảng A gặp hạng tư bảng B, đội hạng nhì bảng A gặp đội hạng ba bảng B, đội nhất bảng B gặp hạng tư bảng A, đội nhì bảng B gặp đội hạng ba bảng A.



