Thanh Thúy ra mắt ấn tượng, tràn trề cơ hội đấu chính tại Nhật Bản

Với mục tiêu theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp, tài năng số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tìm kiếm cơ hội thi đấu quốc tế ở nhiều nơi. Trước khi quay trở lại Nhật Bản khoác áo CLB Gunma Green Wings, tay đập cao 1,90 m từng chơi bóng cho các CLB của Thái Lan (Bangkok Glass), Đài Loan (Attack Line), Nhật Bản (Denso Airybees, PFU BlueCats), Thổ Nhĩ Kỳ (Kuzeyboru) và Indonesia (Gresik).

Trần Thị Thanh Thúy ra mắt ấn tượng trong màu áo CLB Gunma Green Wings ẢNH: GGW

Chấn thương kéo dài trong gần 2 năm qua khiến Trần Thị Thanh Thúy chưa lấy lại được phong độ cao nhất. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cô ít ra sân trong 2 lần xuất ngoại gần đây thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Tuy nhiên Thanh Thúy vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định vai trò thủ lĩnh ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhờ đó cô được CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản) chiêu mộ trước thềm giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới.

Thanh Thúy tấn công hiệu quả

Không ít người hâm mộ lo ngại về cơ hội ra sân của Thanh Thúy trong lần trở lại Nhật Bản thi đấu, tuy nhiên cô đã có khởi đầu khá ấn tượng. Trong trận giao hữu giữa CLB Gunma Green Wings với CLB Victorina Himeji, Thanh Thúy được tung vào sân ở ván 2 và tỏa sáng với 8 điểm giúp đội mình có được chiến thắng ở ván đấu này. Đây chỉ là trận giao hữu để CLB Gunma Green Wings thử nghiệm đội hình, nhất là vị trí ngoại binh như Thanh Thúy. Tay đập số 1 Việt Nam "ghi điểm" với ban huấn luyện CLB Gunma Green Wings nhờ khả năng tấn công đa dạng, uy lực, nhất là những cú đánh từ sau vạch 3 m hiệu quả.

CLB Gunma Green Wings có ván thắng trước Victorina Himeji khi có sự góp mặt thi đấu của Trần Thị Thanh Thúy ẢNH: GGW

CLB Gunma Green Wings để thua Victorina Himeji 1-2 nhưng với màn ra mắt ấn tượng, nếu giữ vững phong độ, Thanh Thúy hứa hẹn được trao cơ hội đấu chính cho đội bóng này ở mùa giải 2025-2026. Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Nhật Bản (SV.League) 2025-2026 diễn ra từ 10.10.2025 đến ngày 5.4.2026 thu hút 14 CLB tranh tài. CLB Gunma Green Wings ngoài ngoại binh châu Á là Trần Thị Thanh Thúy còn có 2 ngoại binh khác là Olivia Rozanski (Ba Lan) và Nasya Dimitrova (Bulgaria).



