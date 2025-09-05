Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

'Khủng long' Thanh Thúy đến Nhật Bản thi đấu cho CLB Gunma Green Wings

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
05/09/2025 05:50 GMT+7

Tối qua (4.9), thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đã lên đường sang Nhật Bản đầu quân cho CLB Gunma Green Wings mùa giải 2025/2026.

Trước khi gia nhập CLB Gunma Green Wings, Trần Thị Thanh Thúy từng xuất ngoại thi đấu ở Thái Lan, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia. Riêng tại giải bóng chuyền Nhật Bản (SV.League), Thanh Thúy từng thi đấu cho CLB Denso Airybees và PFU Blue Cats trước khi gia nhập CLB Gunma Green Wings nên không còn lạ lẫm với môi trường thi đấu tại đây.

'Khủng long' Thanh Thúy đến Nhật Bản thi đấu cho CLB Gunma Green Wings- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy đến Nhật Bản thi đấu cho CLB Gunma Green Wings

ẢNH; HÀ PHƯƠNG

CLB Gunma Green Wings mà Thanh Thúy sẽ thi đấu ở mùa giải 2025/2026 được thành lập từ năm 1975 với cái tên ban đầu là Gunma Bank sau đó đổi tên thành Gunma Bank Green Wings và hiện được rút gọn thành Gunma Green Wings. Đội bóng này cho thấy tham vọng ở mùa giải năm nay khi ngoài chiêu mộ ngoại binh châu Á Trần Thị Thanh Thúy còn có phụ công Nasya Dimitrova (Bulgaria) và chủ công Olivia Rozanski (Ba Lan).

'Khủng long' Thanh Thúy đến Nhật Bản thi đấu cho CLB Gunma Green Wings- Ảnh 2.

Thanh Thúy được CLB Gunma Green Wings chào đón, cô sẽ khoác áo số 16

ẢNH: GGW

Theo danh sách đăng ký mùa giải 2025/2026 của CLB Gunma Green Wings, Trần Thị Thanh Thúy với chiều cao 1,90 m cũng là tay đập sở hữu chiều cao tốt nhất của đội trong khi Nasya Dimitrova cao 1,89 m còn Olivia Rozanski cao 1.85 m. Trước khi đến Nhật Bản, Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới diễn ra ở Thái Lan. Cô cùng các đồng đội thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo bất ngờ khi để thua cả 3 trận trước Ba Lan, Đức, Kenya. Mục tiêu quan trọng nhất của Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2025 là cạnh tranh tấm HCV SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Xem thêm bình luận