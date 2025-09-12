Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu tuyển thủ U.21 bóng chuyền Việt Nam Đặng Thị Hồng giải nghệ: Sẽ đi học để trở thành HLV?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
12/09/2025 00:00 GMT+7

Đặng Thị Hồng sẽ được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và CLB chủ quản tạo điều kiện cho đi học tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh để tương lai có một công việc ổn định. 

Đặng Thị Hồng vẫn gắn bó với bóng chuyền ở vai trò khác

Ngày 11.9, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa ra quyết định cấm thi đấu đối với VĐV Đặng Thị Hồng sau khi nhận thông báo từ Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế tế (FIVB). Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 (khởi tranh vào tháng 10.2025) cũng như các giải đấu khác thuộc hệ thống VFV.

Cựu tuyển thủ U.21 bóng chuyền Việt Nam Đặng Thị Hồng giải nghệ: Sẽ đi học để trở thành HLV?- Ảnh 1.

Đặng Thị Hồng sẽ trở thành HLV sau này nếu cô mong muốn

Ảnh: FIVB

Với lệnh cấm này, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Đặng Thị Hồng chính thức khép lại. Cô sẽ giải nghệ ở tuổi 19. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ bóng chuyền, cô đã được định hướng cho tương lai. VFV sẽ tạo điều kiện để Đặng Thị Hồng theo học Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, sau này có thể trở thành HLV nếu cô thực sự mong muốn và phấn đấu hết sức mình.

Sẽ là một tương lai tốt cho Đặng Thị Hồng nếu cô trở về đội bóng chủ quản Thái Nguyên trong vai trò trợ lý HLV. Đây được xem là bước chuyển hợp lý, cho phép cô tiếp tục gắn bó và cống hiến cho môn thể thao đã đồng hành suốt nhiều năm.

Việc một VĐV chuyển sang công tác huấn luyện sau khi giải nghệ là điều không hiếm trong thể thao chuyên nghiệp.

