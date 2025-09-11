Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
VFV có quyết định sốc về tuyển thủ bóng chuyền U.21 Đặng Thị Hồng: Không được đấu giải quốc nội

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
11/09/2025 19:38 GMT+7

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) không cho phép tay đập Đặng Thị Hồng tranh tài ở các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của VFV.

VFV họp cuộc quan trọng về bóng chuyền Việt Nam

Hôm nay (11.9), VFV có cuộc họp với các bộ phận chuyên môn, trong đó có giải quyết việc tuyển thủ U.21 Đặng Thị Hồng bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) loại khỏi giải U.21 thế giới hồi tháng 7 vừa qua. Khi đó đội tuyển U.21 Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề khi FIVB thông báo đội có 1 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, loại cầu thủ này đồng thời hủy kết quả thi đấu, xử thua đội U.21 Việt Nam ở các trận trước U.21 Indonesia, U.21 Argentina, U.21 Canada và U.21 Serbia.

VFV có quyết định sốc về tuyển thủ bóng chuyền U.21 Đặng Thị Hồng: Không được đấu giải quốc nội- Ảnh 1.

Đặng Thị Hồng (trái) không được tham dự các giải bóng chuyền trong hệ thống thi đấu quốc gia từ ngày 9.11

ẢNH: FIVB

Đại diện VFV cho biết, sự việc của Đặng Thị Hồng được các bộ phận xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo. Từ thông báo của FIVB về sự việc, VFV quyết định không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 (ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia, Đặng Thị Hồng được CLB Thái Nguyên cho đội Ngân hàng công thương mượn). Cầu thủ 19 tuổi này cũng sẽ không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV kể từ ngày 11.9.

Cũng theo đại diện VFV kể từ mùa giải năm 2026, những VĐV bóng chuyền nữ có nghi ngờ về giới tính sẽ được yêu cầu kiểm tra. Riêng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong đợt tập trung tới cho SEA Games 33 nếu có trường hợp nghi vấn giới tính sẽ kiểm tra bằng phương pháp phân tích gene SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô của VĐV. Việc kiểm tra để tránh các sự cố đáng tiếc như với đội U.21 vừa qua.

