‘Bom tấn’ ngoại binh nâng chất giải bóng chuyền quốc gia

Ngoại binh bóng chuyền cực chất

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV), giai đoạn 2 và vòng chung kết (VCK) giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia diễn ra từ 7 - 16.10 tại Ninh Bình. Đây là giai đoạn quyết định trong cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng nên các đội đều có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, nhất là ở vị trí ngoại binh.



"Bom tấn" ngoại binh đã được kích hoạt khi CLB VTV Bình Điền Long An chiêu mộ tuyển thủ bóng chuyền Mỹ Roni Jones Perry. Tay đập 28 tuổi, cao 1,83 m, có khả năng bật đà tấn công hơn 3 m, từng thi đấu nhà nghề ở Ý, Ba Lan, Brazil, hứa hẹn giúp VTV Bình Điền Long An giữ vị thế trong cuộc đua vô địch. Do tay đập chủ lực của đội là Trần Thị Thanh Thúy đã sang thi đấu ở Nhật Bản nên chủ công Roni Jones Perry được kỳ vọng rất lớn. Trước thềm giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia, CLB cũng đã chọn HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa thay thế HLV kỳ cựu Thái Quang Lai.

Với tham vọng giành quyền vào chơi VCK, đội Thanh Hóa cũng chi mạnh tay để mang về tay đập người Mỹ Leah Hardeman. Chủ công 30 tuổi này từng chơi bóng ở Ý, Pháp, Hy Lạp, Mỹ, hứa hẹn là mảnh ghép hoàn hảo cho CLB Thanh Hóa.

Tuyển thủ người Nga Irina Voronkova sẽ thi đấu cho đội Binh chủng Thông tin ẢNH: FBNV

Cũng với tham vọng cạnh tranh danh hiệu vô địch, đội Binh chủng Thông tin chiêu mộ tuyển thủ người Nga Irina Voronkova. Tay đập cao 1,9 m, từng cùng đội tuyển Nga giành HCĐ thế giới năm 2019, được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ tốt để cống hiến những pha bóng đẳng cấp. Một đội bóng khác là Ngân hàng Công thương cũng lựa chọn ngoại binh đến từ Nga. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng tài năng 20 tuổi Anna Belyanskaya sẽ giúp đội đoạt vé vào VCK.

CLB VTV Bình Điền Long An sang Thái Lan thi đấu nhằm chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2025 Ảnh: BĐLA

Các đội bóng còn lại như LPBank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang đều đang trong quá trình ngắm nghía, tuyển chọn ngoại binh giỏi để cạnh tranh ở giai đoạn quyết định của giải vô địch quốc gia 2025. Sự góp mặt của các ngoại binh chất lượng giúp giải bóng chuyền nữ quốc gia ngày càng hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Không chỉ đầu tư ngoại binh giỏi, các đội VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang còn xuất ngoại tập huấn, thi đấu. Đội Long An đã có mặt ở Thái Lan để tranh tài giải Sealect Cup từ ngày 16 - 21.9. Đội Binh chủng Thông tin cũng đến Thượng Hải (Trung Quốc) tập huấn từ 14 - 24.9. Trong khi đó, từ 21 - 28.9, CLB Hóa chất Đức Giang sẽ thi đấu giải Kovo Cup tại Hàn Quốc.