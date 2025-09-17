Thêm chiến thắng cho đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam trên đất Thái Lan

Nhà vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ấn tượng

Sau trận ra quân có chiến thắng dễ 3-0 trước đội Trường ĐH Thammasat, hôm nay CLB VTV Bình Điền Long An tiếp tục có thắng lợi 3-1 trước CLB RMUTT cũng của chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên đây là trận đấu không dễ dàng với cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

CLB RMUTT nhập cuộc ấn tượng, phát huy tốt các tình huống tấn công để chiếm ưu thế trước CLB VTV Bình Điền Long An. Sự tỏa sáng kịp lúc của Trà My giúp CLB VTV Bình Điền Long An vươn lên giành chiến thắng 25/23 ở ván 1. Đại diện chủ nhà Thái Lan trở lại mạnh mẽ ở ván 2, phát huy hiệu quả những pha tấn công mạnh mẽ, giành chiến thắng 25/20, cân bằng tỷ số 1-1.

CLB VTV Bình Điền Long An toàn thắng ở giải bóng chuyền SEALECT Cup ở Thái Lan ẢNH: BĐLA

Ván đấu thứ 3 chứng kiến màn so kè quyết liệt giữa CLB RMUTT với VTV Bình Điền Long An. Sự xuất hiện kịp lúc của cựu tuyển thủ Kim Thanh giúp đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên giành chiến thắng 25/21. Kim Thanh cùng các đồng đội tiếp tục chơi hay ở ván 4 khi tạo được cách biệt lớn nhưng CLB RMUTT kiên trì đeo bám, cân bằng điểm số. Tuy nhiên Võ Thị Kim Thoa cùng các đồng đội bùng nổ kịp lúc, vươn lên giành chiến thắng 25/23, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1 trước CLB RMUTT.

Với 2 chiến thắng liên tiếp, CLB VTV Bình Điền Long An giữ vững ngôi đầu xếp hạng bảng A. 17 giờ ngày mai, CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu trận cuối vòng bảng, chạm trán với đội PEA Sisaket VC.

CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu giải bóng chuyền SEALECT Cup tại Thái Lan nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch quốc gia ẢNH: BĐLA

Ở bảng B giải bóng chuyền SEALECT Cup có 4 đội bóng là Aranmare Yamagata (Nhật Bản) và 3 đội chủ nhà Supreme Chonburi, Khonkaen Star, Suan Sunandha. Sau khi thi đấu vòng bảng xếp hạng giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025, các đội sẽ đấu vòng tứ kết theo thể thức đội hạng nhất bảng A gặp hạng tư bảng B, đội hạng nhì bảng A gặp đội hạng ba bảng B, đội nhất bảng B gặp hạng tư bảng A, đội nhì bảng B gặp đội hạng ba bảng A.



