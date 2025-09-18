Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam: Bất ngờ xuất hiện, Hoàng Sao nuôi hy vọng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
18/09/2025 09:02 GMT+7

Ở vòng khởi động giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025, các cơ thủ Việt Nam trải qua một ngày thi đấu đầu tiên giàu cảm xúc.

Một số tay cơ Việt Nam thua đáng tiếc

Giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam chính thức khởi tranh vào ngày 17.9. Ở nhánh thắng, Nguyễn Hoàng Phong đánh bại Li Zih Min (2-0), Nguyễn Bảo Châu vượt qua Ngô Xuân Linh với tỷ số 2-0, còn Nguyễn Văn Huynh cho thấy phong độ vẫn rất ấn tượng khi hạ Nguyễn Khánh Hoàng và Hoàng Thái Duy ở cả hai vòng, giành vé tiến sâu. Những tay cơ khác như Phan Văn Kiên, Bùi Văn Huy, Hồ Sở Phát, Đinh Chấn Kiệt... cũng đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, nhiều đại diện Việt Nam cũng khởi đầu không như ý khi chạm trán những tay cơ nước ngoài. Trần Văn Quyền thua Raymund Faraon (Philippines) 0-2, Ngô Quang Trung thất bại trước Kento Oda (Nhật Bản), còn Đinh Ngọc Duy không thể vượt qua Moritz Neuhausen (Đức). Lê Anh Đăng, Nguyễn Thế Hiển hay Nghiêm Uy Lân cũng chịu thất bại trước các đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Những cơ thủ thua trận vẫn còn cơ hội sửa sai ở nhánh thua, trong khi các tay cơ thắng tiếp tục bước vào vòng Winner Round 2. Các tay cơ sẽ tranh tài để nuôi hi vọng trở thành một trong 16 cơ thủ cuối cùng giành vé tham dự vòng chung kết giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

Giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam: Bất ngờ xuất hiện, Hoàng Sao nuôi hy vọng- Ảnh 1.

Hoàng Sao (Dương Quốc Hoàng, phải) và đồng đội có những chiến thắng quan trọng ở giải billiards 10 bi đôi nam nữ

ẢNH: BTC

Hoàng Sao nuôi hy vọng tiến sâu

Cùng ngày, giải billiards 10 bi đôi nam nữ cũng được diễn ra và nhận sự quan tâm khi nhiều tay cơ đẳng cấp thế giới xuất trận. Bộ đôi Dương Quốc Hoàng - Bùi Xuân Vàng khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước cặp Mario He - Chen Chia Hua nhưng kịp trở lại bằng chiến thắng 2-0 trước Hiraguchi - Serradilla ở nhánh thua trong tối cùng ngày để tiếp tục nuôi hy vọng đi sâu.

Cặp Nguyễn Bích Trâm – Nguyễn Nhật Thanh không thể tạo bất ngờ khi đối đầu bộ đôi nặng ký Joshua Filler - Pia Filler, trong khi Nguyễn Hoàng Minh Tài - Dương Yến Vi để thua ngược đáng tiếc trước Capito - Seo Seoa. Bộ đôi Nguyễn Anh Tuấn - Trần Tú Trân sau thất bại trước Ko Ping-chung - Chou Chieh-yu đã kịp trở lại khi giành chiến thắng ở nhánh thua.

Nhiều cơ thủ quốc tế tên tuổi đã ra quân ở ngày thi đấu này. Fedor Gorst – Kristina Tkach đánh bại Vogel - Wang Wan Ling 2-1 rồi tiếp tục thắng Chou Chieh - Hsu Jia-an 2-1, giành vé ở vòng nhánh thắng.

Các trận đấu vòng loại tiếp theo sẽ diễn ra chiều và tối 18.9, nơi nhiều cặp cơ thủ Việt Nam phải căng sức ở nhánh thua để giữ cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh gặp khó vì chấn thương

Nguyễn Thùy Linh gặp khó vì chấn thương

Hôm qua 17.9, Nguyễn Thùy Linh (hạng 17 thế giới) phải chủ động xin bỏ cuộc khi đang thi đấu với tay vợt Singapore Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới) tại vòng 1 giải đơn nữ cầu lông Trung Quốc Masters.

Bao giờ tầm vóc người Việt Nam được cải thiện: Thanh niên Việt Nam vẫn thấp hơn Thái Lan

Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng ấn tượng 'song sát' của nhà vô địch PBA

Khám phá thêm chủ đề

Billiards vô địch thế giới 10 bi Dương Quốc Hoàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận