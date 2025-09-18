Giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam: Bất ngờ xuất hiện, Hoàng Sao nuôi hy vọng

Một số tay cơ Việt Nam thua đáng tiếc

Giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam chính thức khởi tranh vào ngày 17.9. Ở nhánh thắng, Nguyễn Hoàng Phong đánh bại Li Zih Min (2-0), Nguyễn Bảo Châu vượt qua Ngô Xuân Linh với tỷ số 2-0, còn Nguyễn Văn Huynh cho thấy phong độ vẫn rất ấn tượng khi hạ Nguyễn Khánh Hoàng và Hoàng Thái Duy ở cả hai vòng, giành vé tiến sâu. Những tay cơ khác như Phan Văn Kiên, Bùi Văn Huy, Hồ Sở Phát, Đinh Chấn Kiệt... cũng đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, nhiều đại diện Việt Nam cũng khởi đầu không như ý khi chạm trán những tay cơ nước ngoài. Trần Văn Quyền thua Raymund Faraon (Philippines) 0-2, Ngô Quang Trung thất bại trước Kento Oda (Nhật Bản), còn Đinh Ngọc Duy không thể vượt qua Moritz Neuhausen (Đức). Lê Anh Đăng, Nguyễn Thế Hiển hay Nghiêm Uy Lân cũng chịu thất bại trước các đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Những cơ thủ thua trận vẫn còn cơ hội sửa sai ở nhánh thua, trong khi các tay cơ thắng tiếp tục bước vào vòng Winner Round 2. Các tay cơ sẽ tranh tài để nuôi hi vọng trở thành một trong 16 cơ thủ cuối cùng giành vé tham dự vòng chung kết giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

Hoàng Sao (Dương Quốc Hoàng, phải) và đồng đội có những chiến thắng quan trọng ở giải billiards 10 bi đôi nam nữ ẢNH: BTC

Hoàng Sao nuôi hy vọng tiến sâu

Cùng ngày, giải billiards 10 bi đôi nam nữ cũng được diễn ra và nhận sự quan tâm khi nhiều tay cơ đẳng cấp thế giới xuất trận. Bộ đôi Dương Quốc Hoàng - Bùi Xuân Vàng khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước cặp Mario He - Chen Chia Hua nhưng kịp trở lại bằng chiến thắng 2-0 trước Hiraguchi - Serradilla ở nhánh thua trong tối cùng ngày để tiếp tục nuôi hy vọng đi sâu.

Cặp Nguyễn Bích Trâm – Nguyễn Nhật Thanh không thể tạo bất ngờ khi đối đầu bộ đôi nặng ký Joshua Filler - Pia Filler, trong khi Nguyễn Hoàng Minh Tài - Dương Yến Vi để thua ngược đáng tiếc trước Capito - Seo Seoa. Bộ đôi Nguyễn Anh Tuấn - Trần Tú Trân sau thất bại trước Ko Ping-chung - Chou Chieh-yu đã kịp trở lại khi giành chiến thắng ở nhánh thua.

Nhiều cơ thủ quốc tế tên tuổi đã ra quân ở ngày thi đấu này. Fedor Gorst – Kristina Tkach đánh bại Vogel - Wang Wan Ling 2-1 rồi tiếp tục thắng Chou Chieh - Hsu Jia-an 2-1, giành vé ở vòng nhánh thắng.

Các trận đấu vòng loại tiếp theo sẽ diễn ra chiều và tối 18.9, nơi nhiều cặp cơ thủ Việt Nam phải căng sức ở nhánh thua để giữ cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

