Nguyễn Thùy Linh gặp khó vì chấn thương

Tay vợt số 1 VN thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn thua Yeo Jia Min 19/21 ở ván 1. Khi ván 2 mới khởi đi với điểm số 3/0 cho tay vợt Singapore, Nguyễn Thùy Linh xin dừng thi đấu vì chấn thương và được trọng tài chấp nhận. "Bàn chân và cổ chân tôi mấy ngày qua bị đau buốt khiến tôi không thể di chuyển bình thường. Trước trận đấu với Yeo Jia Min, tôi có tham vấn bác sĩ và được cảnh báo nếu không cẩn thận sẽ bị chấn thương nặng hơn, thậm chí đứt dây chằng… Bản thân tôi không bao giờ muốn thấy dòng "bỏ cuộc" trong lịch sử thi đấu của mình", Nguyễn Thùy Linh chia sẻ.

Được biết chấn thương này Nguyễn Thùy Linh đã bị từ giải cầu lông VN mở rộng kết thúc cách đây vài ngày tại TP.HCM, giải đấu mà cô để thua tay vợt Trung Quốc Cai Yanyan ở chung kết nên bỏ lỡ cơ hội vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Thùy Linh cố gắng sang Trung Quốc ra sân thi đấu, đến khi cảm nhận không thể tiếp tục mới chủ động xin bỏ buộc.

Nguyễn Thùy Linh phải điều chỉnh lịch trình thi đấu

Để tập trung điều trị, chăm sóc hồi phục chấn thương, Nguyễn Thùy Linh phải điều chỉnh lịch trình thi đấu trong thời gian tới. Cô chỉ tham dự 3 trong 4 giải của tour thi đấu châu Âu vào tháng 10 tới, gồm các giải tại Đan Mạch, Pháp, Đức (rút khỏi giải Phần Lan). Lịch trình thi đấu quốc tế của Thùy Linh phụ thuộc vào khả năng hồi phục chấn thương. Mục tiêu của cô không thay đổi là nỗ lực tiến vào tốp 15 thế giới và được chọn làm hạt giống ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Tuy nhiên mọi việc trở nên khó khăn hơn bởi chấn thương mà cô vừa gặp phải. Ngoài chấn thương, Nguyễn Thùy Linh cũng không có chuyên gia, HLV đi cùng khi tham dự các giải quốc tế, mà cô tự túc theo kinh phí xã hội hóa. Đó cũng là thiệt thòi lớn cho tay vợt số 1 VN khi không có người hỗ trợ về chuyên môn lẫn tâm lý.