Thể thao Các môn khác

Hoàng Sao nói gì trước thềm giải vô địch thế giới 10 bi tại Việt Nam?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
16/09/2025 15:22 GMT+7

Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), cơ thủ pool số 1 Việt Nam tỏ ra hào hứng trước thềm giải vô địch thế giới 10 bi nam (2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship).

Hoàng Sao và các cơ thủ sẵn sàng chinh phục danh hiệu

Ngày 16.9, tại khách sạn Tân Sơn Nhất (TP.HCM), buổi họp báo công bố giải vô địch thế giới 10 bi nam, giải đấu danh giá nhất của môn billiards pool đã được diễn ra. Cơ thủ Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) cho biết: "Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên giải vô địch thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử và tôi hy vọng sẽ là tiền đề để billiards Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tôi tin rằng khán giả trong nước sẽ được trải nghiệm bầu không khí thể thao đỉnh cao, qua đó giúp môn billiards ngày càng lan tỏa và tạo thêm động lực cho các cơ thủ trẻ theo đuổi con đường chuyên nghiệp".

Những cơ thủ quốc tế cũng tỏ ra hào hứng. Cơ thủ Joshua Filler chia sẻ: "Tôi rất vui khi được quay trở lại TP.HCM để tham dự giải thế giới 10 bi nam. Đây là giải đấu mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu, và tôi sẵn sàng cống hiến hết mình để mang đến những màn trình diễn hấp dẫn nhất. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức đã chuẩn bị một sự kiện tuyệt vời, đồng thời trân trọng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả Việt Nam".

Trong khi đó, cơ thủ nữ hàng đầu thế giới Jasmin Ouschan nói: "Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam, và tôi thực sự cảm nhận được sự thân thiện, hòa đồng của con người nơi đây. Tôi đặc biệt cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo ra một sự kiện tầm cỡ như thế này".

Hoàng Sao nói gì trước thềm giải vô địch thế giới 10 bi tại Việt Nam?- Ảnh 1.

Hoàng Sao là tay cơ có lượng người hâm mộ đông đảo

ẢNH: BTC

Chuỗi giải đấu đình đám

Vòng chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam quy tụ 96 cơ thủ xuất sắc nhất thế giới, gồm tốp 32 WPA Ranking (bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards pool thế giới), 46 VĐV theo phân bổ từ các liên đoàn, 2 suất wildcard và 16 cơ thủ vượt qua vòng khởi động.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước chủ nhà của một giải vô địch thế giới billiards pool, đồng thời là quốc gia thứ 3 trên thế giới có vinh dự này, sau Philippines và Mỹ, 2 cường quốc hàng đầu của môn thể thao này. Song hành cùng giải đấu chính, người hâm mộ còn có cơ hội theo dõi hai giải quốc tế khác là Box Billiards Mixed Doubles Open 2025 (17-19.9), nội dung 10 bi đôi nam nữ, với tổng thưởng 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng) và Poison Cues Saigon Women's 9-Ball Open 2025 (20-26.9), nội dung 9 bi nữ, với tổng thưởng 75.000 USD (gần 2 tỉ đồng).

Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào tối 19.9, vòng chung kết giải thế giới bắt đầu từ 20.9 và khép lại ngày 28.9.2025. Người hâm mộ có thể xem Hoàng Sao cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới như Carlo Biado, Fedor Gorst, Shane Van Boening, Ko Pin Yi, Ko Pin Chung... thi đấu tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).


hoàng sao Dương Quốc Hoàng Billiards
