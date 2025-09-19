Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xác định đối thủ của đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam ở tứ kết SEALECT Cup

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
19/09/2025 06:00 GMT+7

Đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 tại Thái Lan, CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán với đối thủ khá mạnh ở vòng tứ kết.

Hấp dẫn tứ kết giải bóng chuyền SEALECT Cup

Kết thúc vòng bảng giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 với vị trí hạng nhì bảng A sau 2 trận thắng, 1 trận thua, CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán với đội hạng ba bảng B là CLB Supreme Chonburi của chủ nhà Thái Lan ở vòng tứ kết.

Xác định đối thủ của đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam ở tứ kết SEALECT Cup - Ảnh 1.

Trà My (phải) cùng CLB VTV Bình Điền Long An chạm trán CLB Supreme Chonburi ở tứ kết giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 tại Thái Lan

ẢNH: BĐLA

Supreme Chonburi không xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam khi là CLB mà Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh đầu quân thi đấu ở mùa giải 2023/2024 cũng là mùa giải đội bóng này xếp hạng ba chung cuộc. Không cử đội hình mạnh nhất tham dự giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025, CLB Supreme Chonburi được đánh giá "cân tài cân sức" với nhà đương kim vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam là CLB VTV Bình Điền Long An.

Xác định đối thủ của đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam ở tứ kết SEALECT Cup - Ảnh 2.

CLB VTV Bình Điền Long An quyết tâm tiến sâu ở giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025

ẢNH: BĐLA

CLB VTV Bình Điền Long An tham dự giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 với lực lượng không có ngoại binh và cũng thiếu hụt nội binh khi tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu. Bên cạnh các trụ cột như Kim Thoa, Khánh Đang, Trà My, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa còn trao cơ hội cho Như Anh, Kim Thanh, Bảo Ngọc, Lan Vy... nhằm giúp các tuyển thủ trui rèn bản lĩnh, hoàn thiện lối chơi trước thềm giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra vào tháng 10 tới.

Trận đấu tứ kết giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Supreme Chonburi diễn ra lúc 13 giờ hôm nay.


