Đại diện Việt Nam thua tứ kết giải bóng chuyền SEALECT Cup nhưng vẫn… chưa bị loại, tại sao?

CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An thi đấu phân hạng 5 đến 8

Hôm nay (19.9), đại diện bóng chuyền nữ Việt Nam là CLB VTV Bình Điền Long An thi đấu vòng tứ kết giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025, chạm trán với đội chủ nhà Supreme Chonburi.

CLB VTV Bình Điền Long An (trái) để thua ở tứ kết giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 ẢNH: BĐLA

Đối thủ tham dự giải với lực lượng nhiều gương mặt trẻ nhưng thi đấu ăn ý, hiệu quả, đặc biệt phát huy được những pha đánh nhanh đồng thời tổ chức phòng ngự hiệu quả. Trong khi đó HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa xoay chuyển đội hình thi đấu nhưng Kim Thoa, Như Anh, Trà My, Kim Thanh cùng các đồng đội không hóa giải được lối chơi của đối thủ.

Đối chuyền Trà My là người chơi ấn tượng nhất trong màu áo đội đương kim vô địch quốc gia Việt Nam VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên từng đó là chưa đủ khi đội chủ nhà thi đấu đồng đều, tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng chỉ sau 3 ván với điểm số lần lượt là 25/21, 25/19, 25/20.

CLB VTV Bình Điền Long An tiếp tục thi đấu tranh hạng từ 5 đến 8 ở giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 ẢNH: BĐLA

Tuy để thua ở tứ kết nhưng CLB VTV Bình Điền Long An chưa dừng bước mà tiếp tục thi đấu các trận tranh hạng từ 5 đến 8. Thể thức thi đấu của giải bóng chuyền SEALECT Cup 2025 tương tự như giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup của Việt Nam nhằm tạo cơ hội thi đấu tối đa cho các đội dự giải.