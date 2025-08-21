Cần Thơ tổ chức giải đua xe 3 dòng mô tô mừng Quốc khánh 2.9

Ngày 21.8, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ họp báo giải đua xe mô tô vô địch quốc gia tranh cúp Caltex Havoline Cub Prix lần thứ 1, năm 2025 - chặng 3 tại TP.Cần Thơ, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025).

Giải do Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Minh Thi tổ chức.

Giải đua xe mô tô vô địch quốc gia tranh cúp Caltex Havoline Cub Prix lần thứ 1, năm 2025 - chặng 3 sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 2.9 trên sân vận động Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Chặng 3 diễn ra tại TP.Cần Thơ với sự tham gia tranh tài của 60 VĐV thuộc các câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Nội dung thi đấu có 3 hệ, gồm: dòng xe 4 thì 150 phân khối (hệ chuyên nghiệp), dòng xe 2 thì YAZ 125 phân khối (hệ chuyên nghiệp) và dòng xe 2 thì SUZUKI Sport 120 phân khối (hệ phong trào).

Ban tổ chức sẽ chia bảng thi đấu. Mỗi bảng gồm 3 hoặc 4 VĐV, rồi từ đây chọn ra 2 VĐV nhất, nhì mỗi bảng tranh tài vòng tiếp theo. Từ vòng loại đến bán kết, mỗi bảng không quá 2 VĐV cùng đội, cùng đoàn gặp nhau. Các cuộc tranh tài sẽ bắt đầu diễn ra lúc 14 giờ ngày 2.9 tại sân vận động Cần Thơ.

Tổng kinh phí giải thưởng của chặng 3 là 100 triệu đồng. Trước khi phát giải, ban tổ chức tiến hành kiểm tra kỹ thuật giai đoạn 2 dành cho xe đạt thứ hạng nhất, nhì, ba, tư. Nếu có vi phạm sẽ hủy thành tích, đồng thời xem xét đôn các thứ hạng kế tiếp cho các xe đảm bảo theo quy định.

Đặc biệt, thành tích tại giải là cơ sở để ban tổ chức tiến hành nâng hệ thi đấu VĐV kể từ năm 2026. Theo đó, các VĐV đạt hạng nhất hệ chuyên nghiệp dòng xe 4 thì 150 phân khối và hạng nhất hệ phong trào dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT 120 phân khối, sẽ thi đấu hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì YAZ 125 phân khối tại giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia năm 2026 tại sân vận động Cần Thơ.