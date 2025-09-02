Dấu ấn đặc biệt của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Những tấm huy chương quý hơn vàng

Nói đến dấu ấn của thể thao Việt Nam từ khi hội nhập đến nay, không thể không nhắc đến tấm huy chương vàng danh giá mà xạ thủ bắn súng Hoàng Xuân Vinh giành được tại Olympic Brazil năm 2016. Đó là một khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu cột mốc mới của thể thao nước nhà khi chinh phục được đỉnh cao chói lọi ở đấu trường danh giá nhất thế giới. Bằng sự tập trung cao độ, kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh xử lý tình huống tuyệt vời, xạ thủ Việt Nam đã đánh bại những đối thủ lừng lẫy để lên ngôi ở nội dung 10 m súng hơi nam, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic. Không chỉ vậy, cũng tại Olympic 2016, đại tá Hoàng Xuân Vinh còn giành thêm 1 huy chương bạc ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm. Anh trở thành VĐV nước nhà đầu tiên mang về vinh quang to lớn, giúp hình ảnh Việt Nam bay cao, bay xa trong mắt bạn bè thế giới.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) và tấm huy chương quý giá Olympic Brazil 2016 ẢNH: NVCC

Trước tấm HCV lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, thể thao Việt Nam cũng từng được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời của võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân tại Thế vận hội Sydney năm 2000. Cô gái người Phú Yên đã tạo kỳ tích, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương ở đấu trường Olympic. Ở hạng cân 57 kg nữ, Trần Hiếu Ngân đã xuất sắc giành HCB Olympic. Đồng đội của Hiếu Ngân cũng đã từng giành HCV cấp độ châu lục như võ sĩ Trần Quang Hạ giành huy chương vàng ASIAD năm 1994, Hồ Nhất Thống giành huy chương vàng tại ASIAD năm 1998. Khi Hiếu Ngân giành vị trí á quân tại Olympic, có thể nói tấm huy chương bạc của cô vào thời điểm này quý như vàng và có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ khẳng định sự "lột xác" của thể thao Việt Nam, tiềm năng của con người Việt Nam mà còn là thông điệp hùng hồn về một đất nước Việt Nam hội nhập, đổi mới và phát triển.

Chính tấm huy chương bạc quý giá đó đã khích lệ mạnh mẽ tinh thần cho những thế hệ VĐV Việt Nam tài năng sau này, hướng đến những chiến tích làm rạng danh Tổ quốc. Đô cử Hoàng Anh Tuấn giành huy chương bạc hạng cân 56 kg ở Olympic Bắc Kinh năm 2008 đã càng thêm khẳng định thể thao Việt Nam có nhiều thế mạnh, nhờ đầu tư tốt và có lộ trình phù hợp, chúng ta đã tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới, mang lại niềm tự hào to lớn cho người hâm mộ Việt Nam.

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh (phải) và học trò Phạm Quang Huy – nhà vô địch ASIAD ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh những tấm huy chương rất giá trị đó, một số đội tuyển có những đóng góp tuy chưa thể chạm vào các ngôi cao nhất, nhưng đã tạo dựng vị thế và lan tỏa hình ảnh tuyệt vời của thể thao nước nhà. Đó là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền dự World Cup 2023, đội tuyển nam U.20 Việt Nam giành suất có mặt tại FIFA U.20 World Cup 2017, đội tuyển futsal 2 lần liên tiếp có mặt tại sân chơi lớn của bóng đá trong nhà thế giới năm 2016 và 2021, hay bóng chuyền nữ từng 3 lần vô địch giải châu Á và được tham dự World Cup ở Thái Lan. Ngoài ra có thể kể đến tấm huy chương bạc giải U.23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 của đội U.23 Việt Nam và lần đầu tiên đội tuyển quốc gia lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và tứ kết Asian Cup 2019.

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành quyền dự World Cup ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng trên đấu trường quốc tế và khu vực ẢNH: VFF

Hai lần đăng cai SEA Games đều thành công rực rỡ

Đại hội thể thao Đông Nam Á hay còn gọi là SEA Games là sân chơi của 11 quốc gia trong khu vực, được tổ chức 2 năm một lần. Thể thao Việt Nam đã tham dự ngay kỳ SEA Games đầu tiên năm 1959. Nhưng phải đến 44 năm sau, trải qua 21 kỳ đại hội, chúng ta mới lần đầu tiên đăng cai SEA Games. SEA Games 22 năm 2003 đã để lại dấu ấn vô cùng tuyệt vời. Đó là một kỳ SEA Games không chỉ thành công vang dội về chuyên môn, mà là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hình ảnh linh vật "chú trâu vàng" xuất hiện khắp nơi hay bài hát chính thức của đại hội "Vì một thế giới ngày mai" sâu lắng và đầy cảm xúc đã giúp SEA Games 22 tạo được ấn tượng vô cùng sâu sắc và đặc biệt trong lòng người dân và bạn bè khu vực, góp phần vào mục tiêu tiến bộ chung cho các quốc gia Đông Nam Á. Với 346 huy chương, trong đó có 158 huy chương vàng, thể thao Việt Nam đã vươn lên giành ngôi nhất toàn đoàn, mở ra một thời kỳ mới cạnh tranh sòng phẳng với thể thao Thái Lan.

Việt Nam tổ chức thành công SEA Games 31, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng bạn bè quốc tế ẢNH: ĐỘC LẬP

Thành công này chính là tiền đề để gần 20 năm sau, vào tháng 5.2022, Việt Nam lại mang đến sức bật mới ở SEA Games 31. Số môn thi nhiều hơn, các nội dung đa dạng và phong phú hơn, đòi hỏi huy động lực lượng cơ sở vật chất và con người, kinh phí nhiều hơn. Trong đó đã có đến 12 tình, thành tham gia vào việc tổ chức đại hội. Nhưng bằng quyết tâm và sự kế thừa tốt đẹp những giá trị truyền thống trước đó, Việt Nam đã tạo nên một sân chơi thú vị, mang lại những giờ phút tranh tài hào hứng và đã "chiêu đãi" ngày hội thể thao khu vực một bữa đại tiệc của sự sôi động, hiếu khách và tình bằng hữu.

Dấu ấn lớn nhất của kỳ SEA Games này chính là kỷ lục về người xem. Tất cả các khán đài của sân bóng, nhà thi đấu diễn ra SEA Games 31 đều chật kín người. Ban tổ chức đã đưa các môn về các tỉnh có phong trào phát triển mạnh mẽ môn thể thao đó để thi đấu, thu hút lượng cổ động viên cuồng nhiệt đến với SEA Games. Bên cạnh đó, những môn thể thao mới được giới trẻ yêu thích như bóng rổ, thể thao điện tử... cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của học sinh, sinh viên. Kể cả khi không có đội Việt Nam, các nhà thi đấu vẫn chật kín khán giả. Hình ảnh hàng vạn người hâm mộ phủ đầy sân Thiên Trường để tiếp sức cho 5 đội U.23 của khu vực thi đấu tại bảng B đã làm không chỉ người hâm mộ kinh ngạc mà khiến các đội bóng cũng vô cùng xúc động.

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, mang lại niềm tự hào cho khu vực Đông Nam Á ẢNH: ĐỘC LẬP

Không thể nói khác, SEA Games 31 còn hơn cả một đại hội thể thao với những tấm huy chương. Đó thực sự là ngày hội thể thao và văn hóa để các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn. Đó cũng là cơ hội để người Việt Nam thể hiện tình yêu nước, niềm đam mê thể thao và sự thân thiện, nghĩa tình với bạn bè quốc tế. Điều này đã góp phần không nhỏ để thúc đẩy sự phát triển của du lịch và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Từ đó hình ảnh Việt Nam càng lan tỏa mạnh mẽ, là động lực to lớn cho thể thao Việt Nam tiếp tục vươn lên, bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Hình ảnh SEA Games 31 lung linh trong mắt người hâm mộ ẢNH: ĐỘC LẬP

Vị thế này Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững tại kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Bằng tinh thần và ý chí Việt Nam cùng khát vọng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, chắc chắn chúng ta sẽ nỗ lực để khẳng định sức mạnh và sự vững vàng trong tốp đầu của khu vực.