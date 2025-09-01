Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Sôi động giải bóng rổ trẻ dịp Quốc khánh 2.9

Sơn Đình
Sơn Đình
01/09/2025 15:22 GMT+7

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, giới trẻ Hà Nội đã có một ngày hội thể thao sôi động với giải bóng rổ 3x3 HoopTopia Uprising 2025.

Lễ khai mạc giải bóng rổ 3x3 HoopTopia Uprising 2025 diễn ra sáng ngày 31.8 tại sân Ocenter Sport (Xuân La, Hà Nội), mở màn bằng tiếng trống rực lửa và màn ra mắt đầy khí thế của các đội bóng. Ngay sau đó, những trận cầu gay cấn liên tiếp diễn ra, mang đến cho khán giả các cú ném chuẩn xác, pha block đẹp mắt và bầu không khí cuồng nhiệt.

Mùa giải lần này bổ sung nội dung nam sinh năm 2008-2009, bên cạnh 2 nội dung quen thuộc là nam và nữ 2002-2007. Nhờ đó, nhiều gương mặt trẻ có cơ hội bước ra sân chơi lớn, tạo nên những màn đối đầu hấp dẫn. Sự góp mặt của các đội bóng giàu truyền thống như Gia Thiều, 4T, Hanoi Amigos, Mentality hay HUBT càng khiến giải đấu thêm phần kịch tính.

Sôi động giải bóng rổ trẻ dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Ngôi vị quán quân nội dung nam 2002-2007 thuộc về đội ASA

ẢNH: BTC

Sau một ngày tranh tài, ban tổ chức đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng. Đội ASA đoạt ngôi vị quán quân nội dung nam 2002-2007, trong khi Wsags lên ngôi ở nội dung nữ 2002-2007. Ở nội dung nam 2008-2009, chức vô địch thuộc về ETC.

Chia sẻ tại lễ bế mạc, bà Hoàng Phạm Thùy Anh - Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi HoopTopia Uprising tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Thành công của mùa giải năm nay khẳng định sức hút của bóng rổ 3x3 với các bạn trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng sân chơi này trong những năm tới".

Sôi động giải bóng rổ trẻ dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 2.

3 cầu thủ xuất sắc nhất ở mỗi nội dung thi đấu nhận danh hiệu MVP

ẢNH: BTC

Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu hết mình, 3x3 HoopTopia Uprising 2025 để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ, góp phần thổi bùng phong trào thể thao trẻ, đúng vào dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

