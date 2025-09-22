Son Heung-min rực sáng, tương lai của Messi, Busquets và Suarez sắp được quyết định

Tốc độ ghi bàn của Son Heung-min không kém cạnh Messi

Ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min đã chinh phục người hâm mộ nước Mỹ, khi chỉ qua 7 trận đấu từ khi ra mắt Los Angeles FC ngày 10.8, đến nay đã ghi đến 6 bàn và có 2 kiến tạo. Trong khoảng thời gian này, Messi cũng ghi cho Inter Miami 8 bàn và có 3 kiến tạo trên mọi mặt trận.

Son Heung-min càng thi đấu càng hay, cùng với Messi và Thomas Muller chinh phục hoàn toàn người hâm mộ nước Mỹ Ảnh: Reuters

Son Heung-min cùng với Messi và Thomas Muller của Vancouver Whitecaps FC (3 trận, ghi 4 bàn và 1 kiến tạo), đã trở thành 3 ngôi sao sáng nhất tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) hiện nay.

Los Angeles FC với chiến thắng trước Real Salt Lake tỷ số 4-1 đã chính thức lấy vé dự MLS Cup vào cuối năm nay. Tương tự, Vancouver Whitecaps FC cũng có vé vào thẳng vòng 1.

Trong khi đó, Inter Miami của Messi sau 2 chiến thắng liên tiếp gần đây trước Seattle Sounders FC tỷ số 3-1 và DC United tỷ số 3-2, đã trở lại đường đua bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield (vòng tính điểm giải MLS).

Inter Miami hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 52 điểm sau 28 trận, vẫn còn 3 trận chưa đấu trong tay và kém đội đầu bảng Philadelphia Union 8 điểm. Inter Miami cũng gần như đã chắc suất dự MLS Cup để tranh ngôi vô địch và có suất vào thẳng vòng 1.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Messi và Inter Miami đã đạt được thỏa thuận tổng thể về việc gia hạn hợp đồng. Messi sẽ ký hợp đồng mới ít nhất hai năm nữa, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm (2+1). Sau khi giải nghệ, Messi cũng sẽ sở hữu một phần cổ phần của CLB và trở thành đồng sở hữu đội bóng, bên cạnh các đồng sở hữu hiện nay là ông David Beckham và anh em tỉ phú Jorge và Jose Mas.

Messi qua mặt Sam Surridge trong cuộc đua vua phá lưới MLS, với 22 bàn so với 21 bàn Ảnh: Reuters

Giữa lúc Messi sẽ gắn bó dài hạn với Inter Miami, thì 2 người bạn thân của danh thủ này là tiền vệ kỳ cựu Busquets và tiền đạo Suarez đang cân nhắc các quyết định sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay.

Busquets và Suarez đều chỉ còn vài tháng hợp đồng với Inter Miami đến hết tháng 12 năm nay. Đến nay, cả 2 đều chưa quyết định có tiếp tục gia hạn để thi đấu tiếp cùng Messi hay không.

Báo chí Tây Ban Nha dự báo, cả 2 đều sẽ tuyên bố giải nghệ và tập trung vào các dự án ngoài sân cỏ. Như Suarez vừa thành lập và là ông chủ của một CLB bóng đá ở Uruguay (Messi cũng tham gia làm đồng sở hữu). Trong khi Busquets muốn nghỉ hưu, sau khi Inter Miami đã có sự xuất hiện của tiền vệ Rodrigo De Paul thay thế và sẽ thi đấu theo suất cầu thủ được chỉ định của anh kể từ đầu năm 2026.

Nếu cả Busquets và Suarez đều giải nghệ và chia tay Inter Miami vào cuối năm nay, thì chỉ còn lại hậu vệ Jordi Alba sẽ tiếp tục song hành cùng Messi, khi cầu thủ kỳ cựu này đã chính thức gia hạn với đội bóng đến cuối năm 2027.