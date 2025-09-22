Malaysia đưa các nhà vô địch thế giới dự SEA Games 33: Cạnh tranh khốc liệt

Malaysia muốn cạnh tranh tốp đầu huy chương tại SEA Games 33

Theo New Straits Times, tại các kỳ SEA Games gần đây, thể thao Malaysia luôn ưu tiên sử dụng các VĐV trẻ tham gia tranh tài. Nhưng nay, dường như NSC đã thay đổi quan điểm khi khuyến khích các hiệp hội thể thao nên lựa chọn các VĐV hàng đầu tầm thế giới dự SEA Games 33 tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20.12 ở Bangkok, Chonburi và Songkhla. Hơn nữa, đây là sự chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Malaysia đưa các nhà vô địch thế giới dự SEA Games 33, cuộc cạnh tranh huy chương sẽ rất khốc liệt Ảnh: G.Lao

"Năm 2022, tại Hà Nội (SEA Games 31), chúng tôi đã cử một đoàn gồm 52% là các VĐV trẻ. Ở Phnom Penh (SEA Games 32 năm 2023) là lần thứ hai cũng có rất nhiều VĐV trẻ tham dự, và đây sẽ là lần thứ ba (SEA Games 33).

Nhưng lần này, chúng tôi muốn những VĐV xuất sắc nhất của cả nước đại diện cho Malaysia tại SEA Games, để chúng tôi biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu trước khi tranh tài tại Kuala Lumpur năm 2027 (SEA Games 34)", Tổng giám đốc NSC, Jefri Ngadirin cho biết.

Ông Jefri Ngadirin cũng khẳng định, những VĐV trẻ của Malaysia dự 2 kỳ SEA Games trước đó (năm 2022 và 2023) đã tích lũy đủ kinh nghiệm, và giờ đây được kỳ vọng sẽ bứt phá.

Tại SEA Games 31 và 32, lần lượt thể thao Malaysia chỉ xếp thứ 6 và thứ 7 toàn đoàn. Ở Phnom Penh năm 2023, họ chỉ giành được 34 HCV, kém mục tiêu đặt ra là đoạt 40 HCV.

Thành tích của thể thao Malaysia đi xuống kể từ kỳ SEA Games 29 trên sân nhà (năm 2017 xếp nhất toàn đoàn) và năm 2019 ở Philippines (xếp thứ 5). Do đó, thể thao Malaysia cần cú hích mạnh mẽ để trở lại và hướng tới kỳ SEA Games tiếp theo trên sân nhà năm 2027, theo ông Jefri Ngadirin.

"Tôi tin rằng, bất kỳ hiệp hội thể thao nào đã đăng ký đều sẽ liệt kê những VĐV xuất sắc nhất của mình. Ví dụ, các môn thể thao như cầu lông và bowling, vốn có giải vô địch thế giới chỉ 10 ngày trước SEA Games, vẫn sẽ cử đội mạnh nhất của mình tham dự", ông Jefri Ngadirin nhấn mạnh.

New Straits Times cũng cho biết, thể thao Malaysia chắc chắn sẽ đưa đội hình mạnh nhất có thể để tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan nhằm khôi phục lại niềm tự hào dân tộc, sau thành tích kém cỏi nhất từ trước đến nay của họ tại Phnom Penh hai năm trước.

Trong số các nhà vô địch thế giới hiện tại có thể được lựa chọn là các VĐV cầu lông Chen Tang Jie và Toh Ee Wei, cũng như các ngôi sao wushu Lee Jia Rong, Si Shin Peng và Tan Cheong Min.

Về triển vọng huy chương của thể thao Malaysia tại SEA Games 33, ông Jefri Ngadirin tin tưởng sẽ tốt hơn kỳ đại hội gần đây. Ông cho rằng: "Tại Phnom Penh (2023), có nhiều môn thi đấu là các môn thể thao truyền thống không phải thế mạnh của VĐV Malaysia. Năm nay, Thái Lan đã đồng ý đưa các môn thể thao cấp độ Olympic và châu Á vào tranh tài. Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng điều này sẽ mang đến cho Malaysia cơ hội tốt hơn để cạnh tranh huy chương với nhóm các đoàn thể thao hàng đầu tại khu vực".

Cũng theo New Straits Times, Malaysia có thế mạnh ở môn cầu lông, hiện hiệp hội cầu lông Malaysia dù vẫn chưa hoàn thiện đội hình dự SEA Games 33, nhưng họ đã cam kết sẽ đưa đến Thái Lan một đội hình cực mạnh.