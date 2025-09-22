Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hai tay cơ Việt Nam đi tiếp ở giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/09/2025 00:09 GMT+7

Tối 21.9, Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) và Phạm Phương Nam chơi xuất sắc để giành quyền đi tiếp ở nhánh thắng, vòng chung kết giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

Billiards Việt Nam vẫn tràn trề hy vọng

Dưới sự cổ vũ của những người yêu thích billiards trên sân nhà, Hoàng Sao thi đấu đầy tự tin để giành chiến thắng 4-1 trong set đầu tiên dù phải gặp đối thủ khó chơi là Thorsten Hohmann. Tay cơ người Đức cũng nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng khi tận dụng sai lầm của Hoàng Sao để gỡ hòa 1-1 (thắng 4-1 trong set 2). Đến set quyết định, Hoàng Sao khiến các khán giả ở nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) phải vỡ òa khi thắng 4 ván liên tiếp, hoàn tất cú lội ngược dòng 4-2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Ở trận đấu cùng giờ, Phạm Phương Nam cũng xuất sắc vượt qua Mieszko Fortunski (Ba Lan) 2-1 (4-2, 1-4, 4-2), qua đó giành quyền đi tiếp ở nhánh thắng. Ở vòng kế tiếp, Dương Quốc Hoàng chạm trán Naoyuki Oi (Nhật Bản) trong khi Phạm Phương Nam đối đầu Jeffrey De Luna (Philippines).

Trong khi đó, Nguyễn Bảo Châu chơi không tốt, trở thành cơ thủ Việt Nam duy nhất thất bại ở nhánh thắng ngày 21.9. Anh cùng Nguyễn Văn Huynh sẽ tiếp tục tranh tài ở nhánh thua để tìm cơ hội đi tiếp.

Hai tay cơ Việt Nam đi tiếp ở giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam - Ảnh 1.

Hoàng Sao vẫn thể hiện được phong độ cao

ẢNH: BTC

Hai tay cơ Việt Nam đi tiếp ở giải billiards vô địch thế giới 10 bi nam - Ảnh 2.

Phạm Phương Nam cũng chơi không hề kém cạnh người đồng hương

ẢNH: BTC

Carlo Biado thể hiện bản lĩnh

Ngoài các trận của cơ thủ Việt Nam, ngày thi đấu này còn chứng kiến nhiều màn so tài kịch tính. Carlo Biado (Philippines) và Stefan Kasper (Đức) hòa nhau 1-1 sau hai set (cùng 4-3) và phải phân định bằng loạt penalty. Ở loạt đấu căng thẳng, Biado thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch để giành chiến thắng. Trận Ko Ping Yi (Đài Loan Trung Quốc) gặp Albin Ouschan cũng phải giải quyết bằng penalty, phần thắng thuộc về cơ thủ châu Á.

Bất ngờ lớn nhất là Joshua Filler (Đức) thất bại 0-2 trước Lee Van Corteza (Philippines), phải xuống nhánh thua. Nhánh thua hiện quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Fedor Gorst, Joshua Filler, Eklent Kaci, Mohammad Soufi.


