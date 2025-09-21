Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hoàng Sao bùng nổ ở giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
21/09/2025 01:21 GMT+7

Tối 20.9, Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) và các tay cơ Việt Nam đã thi đấu cực kỳ ấn tượng ở vòng chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

Hoàng Sao thắng dễ đối thủ người Đức

Tối 20.9, vòng chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 đã khởi tranh tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Trong ngày thi đấu này, cả 4 tay cơ Việt Nam là Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), Phạm Phương Nam, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Bảo Châu đều đồng loạt ra quân.

Hoàng Sao, tay cơ số 1 Việt Nam chạm trán đối thủ Marco Spitzky (Đức). Ngay từ những đường cơ đầu tiên, anh đã gây ấn tượng với 2 tình huống cân bi liên tiếp, để rồi giành chiến thắng 4-2 trong set đầu tiên. Sau đó, anh tiếp tục chơi hay để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Hoàng Sao đi tiếp ở nhánh thắng và chạm trán đồng hương của Spitzky, Thorsten Hohmann.

Hoàng Sao bùng nổ ở giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025- Ảnh 1.

Hoàng Sao vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của billiards Việt Nam ở giải vô địch thế giới lần này

ẢNH: BTC

Các tay cơ Việt Nam thi đấu ra sao?

Bên cạnh Hoàng Sao, 2 cơ thủ Việt Nam khác cũng có kết quả thuận lợi để đi tiếp vào nhánh thắng. Nguyễn Bảo Châu có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Fu Huan (Hong Kong) với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Phạm Phương Nam thắng 2-1 trước Casper Matikainen (Phần Lan). VĐV Việt Nam duy nhất để thua là Nguyễn Văn Huynh. Tuy nhiên, anh vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu chơi tốt ở nhánh thua.

Lượt thi đấu đầu tiên cũng chứng kiến không ít bất ngờ, ứng viên nặng ký cho chức vô địch Fedor Gorst nhận trận thua chóng vánh 0-2 trước cơ thủ người Tây Ban Nha Jonas Souto. Thất bại ngay ngày ra quân khiến Fedor Gorst phải tập trung tìm lại cơ hội tiến sâu ở giải đấu năm nay từ nhánh thua. “Thần đồng” người Philippines AJ Manas có thắng lợi ngược dòng 2-1 trước đồng hương Raymund Faraon. Aloysius Yapp (Singapore) vượt qua Kyle Richard 2-0.

Ngày 21.9, vòng chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc nhánh thắng. Lượt đấu này, các cơ thủ hàng đầu thế giới như đương kim vô địch người Philippines Carlo Biado, Joshua Filler (Đức), Ko Pin Yi, Ko Ping Chung (Đài Loan Trung Quốc), Albin Ouschan (Áo),... sẽ đồng loạt xuất quân.


