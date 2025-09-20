Giải golf doanh nhân Sài Gòn nối nhịp cầu nhân ái, cú ‘hole in one’ trị giá 1,8 tỉ đồng

Giải golf doanh nhân Sài Gòn diễn ra vào ngày 27.9 tới tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với sự tham dự của 168 golfer. Các VĐV thi đấu gồm 3 bảng nam A, B, C; 1 bảng nữ và đặc biệt có bảng pro dành cho các VĐV chuyên nghiệp là bảng đấu lần đầu xuất hiện ở giải.

Giải golf doanh nhân Sài Gòn gây quỹ hỗ trợ VĐV người khuyết tật ẢNH: BTC

Các golfer sẽ tranh tài để chinh phục những chiếc cúp danh giá, cùng nhiều phần quà và giải thưởng hiện kim giá trị. Đặc biệt, giải thưởng hole in one (đánh 1 gậy vào lỗ) có tổng giá trị lên đến 1,8 tỉ đồng. Giải đấu là dịp để cộng đồng doanh nhân TP.HCM và cả nước hội ngộ, không chỉ để cùng nhau tranh tài thể thao, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng các vận động viên khuyết tật thể thao và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Tại giải ban tổ chức sẽ phát động quyên góp gây quỹ cho các hoạt động đầy ý nghĩa này.

Cúp vô địch cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn ở giải golf doanh nhân Sài Gòn chờ các golfer xuất sắc chinh phục ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng ban Tổ chức giải golf doanh nhân Sài Gòn 2025 cho biết: "Chúng tôi tin giải đấu năm nay sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, lan tỏa tinh thần kinh doanh giỏi, trách nhiệm xã hội cao của doanh nhân. Mỗi cú swing trên sân không chỉ mang giá trị thể thao, mà còn trở thành nhịp cầu nhân ái, tiếp thêm nghị lực cho các VĐV khuyết tật và sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn, đúng với truyền thống lá lành đùm lá rách của người Việt Nam".







