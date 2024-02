Treo thưởng 'khủng' ở giải Volvo Golf Championship 2024

Ngày 28.2 tại TP.HCM diễn ra lễ công bố giải Volvo Golf Championship Vietnam 2024. Giải sẽ diễn ra ở 2 địa điểm là sân golf Long Thành (Đồng Nai) vào ngày 29.3 và sân golf Đồng Mô (Hà Nội) vào ngày 12.4 với sự tham gia tranh tài của gần 600 golfer.

Công bố giải Volvo Golf Championship Vietnam 2024 QA

Dựa trên kết quả thi đấu tại mỗi sân, ban tổ chức sẽ chọn ra 14 golfer xuất sắc bao gồm: 2 giải best gross (thành tích tốt nhất), 6 best net (Thành tích sau khi lấy số gậy trừ đi số điểm trình độ) dành cho khách hàng Volvo các bảng và 6 best net bảng A, B, C sẽ nhận được 1 chuyến du đấu đến đất nước bắc Âu cùng Thụy Điển.

Các folfer hào hứng chờ chinh phục giải Volvo Golf Championship Vietnam 2024 QA

Đặc biệt ban tổ chức treo tổng giá trị tiền thưởng lên tới 19 tỉ đồng dành cho VĐV thắng các giải hole in one. Tại sân golf Long Thành, ban tổ chức treo thưởng tại hố số 8 sân đồi và hố số 8 sân hồ, mỗi giải 1 xe Volvo S90 LWB trị giá 2 tỉ 320 triệu đồng; tại hố 16 sân hồ và hố 12 sân đồi, mỗi giải 1 xe Volvo XC60 Ultimate trị giá 2 tỉ 320 triệu đồng. Tại sân golf Đồng Mô, ban tổ chức treo 2 giải thưởng hole in one cho hố 6 sân King và hố 8 sân Lake, mỗi giải 1 xe Volvo S90 LWB trị giá 2 tỉ 320 triệu đồng; 2 giải thưởng hole in one tại hố 14 sân King và hố 14 sân Lake, mỗi giải 1 xe Volvo XC60 Ultimate trị giá 2 tỉ 320 triệu đồng.