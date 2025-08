Giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng: Hấp dẫn và đầy nhân văn

Giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 19 không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững của Saigontourist Group, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group (1.8.1975 - 1.8.2025).

"Ngày hội của lòng nhân ái và sự sẻ chia"

Giải đấu năm nay đã thành công quyên góp 1.000 suất học bổng, tổng giá trị 1 tỉ đồng, dành tặng các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được trao tận tay các em thông qua sự phối hợp của Saigontourist Group và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, góp phần thắp sáng tương lai cho thế hệ trẻ.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group (bìa trái) và ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group (phải), trao học bổng 1 tỉ đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM ẢNH: BTC

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi giải đấu đã trở thành cầu nối giữa các golfer, các doanh nghiệp đồng hành và cộng đồng, cùng chung tay tạo ra những giá trị nhân văn sâu sắc. Giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là ngày hội của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm và ý nghĩa nhất trong chuỗi chương trình sự kiện chào mừng 50 năm ngày thành lập của Saigontourist Group, và chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, cùng đón chào kỷ niệm Saigontourist Group, 50 năm vươn mình cùng đất nước".

Được khởi xướng từ năm 2006, giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng đã trở thành một dấu ấn thiện nguyện đáng tự hào của Saigontourist Group. Tính đến nay, giải đấu đã thu hút khoảng 3.000 lượt golfer tham gia, tạo nên một quỹ từ thiện bền vững, đóng góp vào nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực trên khắp cả nước. Giải đã gây quỹ từ thiện hơn 12 tỉ đồng, trong đó hơn 8 tỉ đồng được dành cho học bổng.

Ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 19

ẢNH: BTC

Số tiền quyên góp từ giải đấu qua các năm đã được sử dụng vào nhiều mục đích, mang lại những tác động tích cực đến hàng ngàn mảnh đời. Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ hàng ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả các em học sinh tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và các mái ấm tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành lân cận; các em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19. Chương trình đồng thời tài trợ các ca mổ tim, mổ mắt, khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống; thực hiện các chương trình cứu trợ đồng bào dân tộc miền núi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, xây cầu nông thôn ở những vùng sâu, vùng xa, cải thiện cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.

Giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 19 tranh tài trong ngày 2.8.2025. Sau đó, lễ trao Quỹ học bổng và tổng kết, trao giải thưởng cũng đã diễn ra vào tối cùng ngày trong khu phức hợp Vietnam Golf & Country Club.

Đại diện Saigontourist Group trao giải thưởng giá trị cho các golfer đạt thành tích ẢNH: BTC

Giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 19 năm nay tiếp tục tạo sự hấp dẫn với tổng cộng 17 giải thưởng, trong đó đặc biệt là 2 giải "hole in one" (đánh một gậy vào lỗ). Giải thưởng "hole in one" tại lỗ số 7 là một chiếc xe Mercedes C200 Avantgarde, và tại lỗ số 16 là một voucher du lịch trị giá 500.000.000 đồng từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (khách dùng để mua tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn và thuê xe du lịch).