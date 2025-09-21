Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Cơ thủ Việt Nam đánh bại nhà vô địch PBA

Thu Bồn
Thu Bồn
21/09/2025 01:20 GMT+7

Cơ thủ Việt Nam Mã Minh Cẩm cùng đồng đội đã phối hợp ăn ý để giành chiến thắng trước cặp đôi của nhà vô địch PBA Tour Eddy Leppens, tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc PBA Team League mùa giải 2025-2026.

Vòng thứ bảy của chặng 3 giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra trong ngày 20.9. Trận đấu đáng chú ý là màn đối đầu giữa hai đội đang có phong độ cao: NH Pay (của Mã Minh Cẩm) và SK Direct (của Ngô Đình Nại). Trong đó, Mã Minh Cẩm tiếp đà chiến thắng khi ra sân ở ván thứ nhất đấu đôi nam. Cơ thủ Việt Nam sát cánh cùng Cho Jae-ho chạm trán cặp Eddy Leppens/Cho Keon-hwi. Trong đó, Leppens là cơ thủ mạnh của nước Bỉ, từng đăng quang chức vô địch PBA Tour mùa giải 2021-2022.

Chỉ cần 4 lượt cơ, Mã Minh Cẩm cùng đồng đội đã giành chiến thắng mở màn cho đội NH Pay. Theo đó, Minh Cẩm và Jae-ho đánh bại cặp Leppens/Cho Keon-hwi với điểm số cách biệt 11/2.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam đánh bại nhà vô địch PBA- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm cũng từng lên ngôi vô địch PBA Tour

ẢNH: T.B

Mã Minh Cẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở ván đầu tiên, giúp đội NH Pay có khởi đầu thuận lợi. Dù vậy, đội NH Pay đã không thể giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này, khi các thành viên của SK Direct thi đấu quá hay. Minh Cẩm được ra sân ở ván 3 (đấu đơn nam), nhưng nhận thất bại trước Kang Dong-koong với điểm số 3/15.

Trong ngày Mã Minh Cẩm để thua, NH Pay cũng nhận thất bại 2-4 trước SK Direct.

Ở trận đấu cùng ngày, đội Harim Dragons (của Trần Đức Minh, Nguyễn Huỳnh Phương Linh) có chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 4-0 trước đội SY Builders (của nữ cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi). Trong trận này, hai nam cơ thủ Việt Nam đều hưởng niềm vui chiến thắng. Trần Đức Minh cùng Kim Jun-tae ra sân ở ván 1 đấu đôi nam, đối đầu Seo Hyun-min và Choi Won-jun. Đức Minh cùng đồng đội giành chiến thắng với điểm số 11/3. Đến ván 4 chốt hạ đấu đôi nam nữ, Phương Linh cùng Jung Bo-yoon thắng cặp Seo Hyun-min/Nguyễn Hoàng Yến Nhi với điểm số 9/4.

Đội Hana Card (của Nguyễn Quốc Nguyễn) giành chiến thắng 4-1 trước đội Legend. Ở trận này, cơ thủ Việt Nam không ra sân.

Sau 7 vòng đấu, đội SK Direct của Ngô Đình Nại hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng PBA Team League 2025-2026 với 18 điểm. Đội Hana Card vươn lên đứng nhì với 15 điểm. Đội NH Pay có 14 điểm, xếp hạng ba. Đội Harim Dragons đứng hạng 5 với 10 điểm.

Xem thêm bình luận