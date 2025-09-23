Dembele được báo Pháp ca ngợi, ‘Yamal hụt Quả bóng vàng vì quá tự tin’

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Ousmane Dembele được xướng tên là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Đây được xem là giải thưởng xứng đáng với cầu thủ 28 tuổi khi anh là nhân tố chủ chốt, giúp PSG thâu tóm nhiều danh hiệu cao quý như Champions League, Ligue 1, Siêu cúp châu Âu và Cúp quốc gia Pháp.

Tờ L'Equipe đánh giá: “Xuất hiện trên thảm đỏ nhà hát Châtelet với chiếc kính râm, Ousmane Dembele có lẽ sợ bị lóa mắt bởi ánh đèn flash xung quanh hoặc bởi sự chói sáng của Quả bóng vàng. Anh là ứng cử viên sáng giá nhất cho buổi lễ, sau một mùa giải xuất sắc cùng đội bóng Paris. Nhưng rồi, giữa những con tim hồi hộp, niềm vui đã vỡ òa khi Ousmane Dembele được xướng tên là chủ nhân của Quả bóng vàng 2025. Anh đã trở thành cầu thủ Pháp thứ sáu trong lịch sử được trao danh hiệu này, sau Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) và Karim Benzema (2022). Danh hiệu này không thể nào xứng đáng hơn”.

Ousmane Dembele là cầu thủ Pháp thứ 6 giành Quả bóng vàng ẢNH: REUTERS

Tờ báo Pháp cũng cho rằng, Ousmane Dembele xứng đáng được ghi nhận hơn nữa, nhất là anh đã thể hiện tinh thần và nghị lực phi thường. “Hơn 1 năm trước, Ousmane Dembele còn không có vị trí chắc chắn trong đội hình của PSG. Thậm chí, khi ở Barca hay Dortmund cầu thủ này vẫn luôn bị dè bỉu vì phong độ thất thường, liên tục trải qua những chấn thương nặng. Nhưng vượt qua tất cả, Ousmane Dembele đã tái định hình bản thân thành một trung phong đẳng cấp dưới thời HLV Luis Enrique. Anh có nhiệt huyết đáng kinh ngạc trong pressing, cùng khả năng lãnh đạo kỹ thuật và tinh thần.

Cuối cùng, Ousmane Dembele đã tìm thấy hiệu quả trong những pha dứt điểm, một khía cạnh đã cản trở sự tiến bộ của anh từ lâu. Ousmane Dembele đã khóc sau khi nhận Quả bóng vàng. Những giọt nước mắt hạnh phúc và cầu thủ 28 tuổi nên được tôn trọng, nhận nhiều lời khen hơn nữa”, ký giả của L'Equipe bày tỏ.

Ngoài những đánh giá trên, tờ L'Equipe cũng không quên nhắc về chủ nhân của danh hiệu Quả bóng bạc Lamine Yamal: “Ở tuổi 18, Lamine Yamal quá phi thường. Minh chứng rõ nét nhất cho điều này của cầu thủ Barca là anh có danh hiệu Kopa lần thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, Lamine Yamal đã “hụt” Quả bóng vàng vì quá tự tin. Thậm chí, trước buổi lễ, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha còn đặt đến 10 bàn tiệc và mang 20 người thân đến nước Pháp. Cuối cùng, niềm vui của Lamine Yamal cùng gia đình đã không được trọn vẹn. Tuy nhiên, Lamine Yamal vẫn còn trẻ và anh sở hữu tài năng lớn. Nếu khiêm tốn và duy trì phong độ, Lamine Yamal vẫn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng tương lai”.

Lamine Yamal (thứ 4 từ phải sang) về nhì trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025 ẢNH: REUTERS

Ousmane Dembele nói gì sau khi giành Quả bóng vàng 2025?

Trong khoảnh khắc nhận Quả bóng vàng, Ousmane Dembele không giấu nổi sự xúc động và rơi nước mắt. Chân sút đang khoác áo PSG bày tỏ niềm vui: “Những gì vừa xảy ra thật phi thường và tôi không còn lời nào để diễn tả. Tôi đã trải qua nhiều thứ và bản thân rất tự hào về tất cả những gì mình đã đạt được. Và trước hết, tôi muốn cảm ơn PSG - những người đã đến tìm tôi vào năm 2023, họ thực sự là một gia đình tuyệt vời".

Ousmane Dembele xúc động sau khi được vinh danh ẢNH: REUTERS

"Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các đồng đội ở đội tuyển quốc gia, HLV Didier Deschamps - những người rất quan trọng và đã tin tưởng tôi trong nhiều năm. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình, mẹ tôi, họ đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ tôi trong những lúc khó khăn", Ousmane Dembele nói thêm.