Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng 2025, Yamal làm nên lịch sử

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 được tạp chí France Football tổ chức, tại Nhà hát Chatelet ở Paris (Pháp) lúc 2 giờ rạng sáng 23.9. Theo công bố của Ban tổ chức, Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng nam. Ngôi sao 28 tuổi cũng trở thành cầu thủ Pháp thứ sáu giành Quả bóng vàng, sau Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane và Karim Benzema.

Truyền thông châu Âu đánh giá, đây là kết quả xứng đáng khi Ousmane Dembele thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải 2024 - 2025. Ousmane Dembele ra sân 53 lần cho PSG, ghi 35 bàn và có 16 lần kiến tạo. Sự xuất sắc của cầu thủ sinh năm 1997 giúp PSG thâu tóm nhiều danh hiệu cao quý như Champions League, Ligue 1, Siêu cúp châu Âu và Cúp quốc gia Pháp.

Ousmane Dembele nhận Quả bóng vàng sau mùa giải bùng nổ với PSG ẢNH: REUTERS

Tiền đạo của Barca, Lamine Yamal giành Quả bóng bạc. Ở mùa 2024 - 2025, tài năng 18 tuổi người Tây Ban Nha cũng có màn thể hiện ấn tượng khi ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo sau 55 trận ra sân. Lamine Yamal cùng Barca mang về cú ăn ba quốc nội (La Liga, Cúp nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha). Đồng thời, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Lamine Yamal cũng thi đấu rực sáng, góp phần giúp đội tuyển Tây Ban Nha vào đến trận chung kết Nations League. Đáng tiếc, ở trận đấu cuối cùng, Lamine Yamal cùng các đồng đội đã thất bại trên chấm phạt đền trước đội tuyển Bồ Đào Nha, chỉ giành vị trí á quân.

Dù thất bại trong cuộc đua giành Quả bóng vàng nhưng Lamine Yamal phần nào được an ủi khi nhận giải Kopa - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Lamine Yamal giành danh hiệu này khi vượt qua những tài năng sáng giá khác của bóng đá thế giới như Désiré Doué (PSG), Estêvão (Palmeiras/Chelsea), João Neves (PSG) và Kenan Yildiz (Juventus). Với danh hiệu này, Yamal làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên được trao giải cầu thủ xuất sắc 2 năm liên tiếp.

Vị trí thứ 3 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025 thuộc về đồng đội của Dembele là Vitinha còn chân sút của Liverpool, Mohamed Salah về thứ 4.

Lamine Yamal năm thứ 2 liên tiếp nhận giải Kopa ẢNH: REUTERS

Ở một số hạng mục khác, Viktor Gyökeres với mùa giải bùng nổ trong màu áo Sporting Lisbon giành giải Gerd Müller - Tiền đạo xuất sắc nhất. Gianluigi Donnarumma (PSG/Man City) giành giải Thủ môn xuất sắc nhất và HLV Luis Enrique (PSG) được xướng tên là nhà cầm quân xuất sắc nhất 2025. Trong khi đó, PSG với mùa giải 2024 - 2025 thành công được bình chọn là đội bóng của năm.

HLV Luis Enrique là nhà cầm quân xuất sắc nhất năm ẢNH: REUTERS

Gianluigi Donnarumma nhận giải Thủ môn nam xuất sắc nhất trong khi danh hiệu Thủ môn nữ xuất sắc nhất thuộc về Hannah Hampton của đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Viktor Gyökeres giành giải Gerd Müller ẢNH: REUTERS

PSG là đội bóng nam của năm ẢNH: REUTERS

Tại hạng mục dành cho nữ, Aitana Bonmatí đánh bại đồng hương người Tây Ban Nha, Mariona Caldentey (Arsenal) để giành Quả bóng vàng nữ 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Aitana Bonmatí nhận danh hiệu này. Ở mùa giải qua, Aitana Bonmatí thi đấu không quá nổi bật cùng đội nữ Barca. Dù vậy, ở cấp độ đội tuyển, Aitana Bonmatí vẫn cho thấy đẳng cấp của mình, giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha về nhì ở EURO nữ 2025. Đồng thời, Aitana Bonmatí cũng nhận luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu này.

Trong khi đó, Mariona Caldentey ngoài việc giành Quả bóng bạc nữ 2025 cũng cùng đội nữ Arsenal nhận thêm giải đội bóng nữ của năm. Trong mùa 2024 - 2025, đội nữ Arsenal thi đấu xuất sắc, nổi bật là việc vô địch Champions League nữ.

Aitana Bonmatí lần thứ 3 liên tiếp nhận Quả bóng vàng nữ ẢNH: REUTERS

HLV Sarina Wiegman nhận giải HLV nữ xuất sắc nhất năm ẢNH: REUTERS

Vicky Lopez (đội nữ Barca) nhận giải nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm ẢNH: REUTERS