Messi và Mbappe chúc mừng Ousmane Dembele đoạt Quả bóng vàng, Ronaldo chưa biểu lộ cảm xúc

Giang Lao
Giang Lao
23/09/2025 10:54 GMT+7

Trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram của Ousmane Dembele, Messi gửi lời chúc mừng cầu thủ người Pháp và từng là đồng đội ở Barcelona, vừa đoạt Quả bóng vàng danh giá. Mbappe cũng chúc mừng, nhưng Ronaldo chưa biểu lộ cảm xúc.

"Tuyệt vời quá!!! Chúc mừng bạn. Bạn xứng đáng lắm", Messi ca ngợi Dembele

Trong phát biểu sau khi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng ngày 23.9 (giờ Việt Nam), Dembele đã nói về Messi trong thời gian anh thi đấu ở CLB Barcelona: "Tôi đã thi đấu cùng Messi, tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy, tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy tại Barcelona".

Messi và Mbappe chúc mừng Ousmane Dembele đoạt Quả bóng vàng, Ronaldo chưa biểu lộ cảm xúc - Ảnh 1.

Messi gửi lời chúc mừng Dembele đoạt Quả bóng vàng trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram ngày 23.9

Ảnh: Chụp màn hình Dembele/Instagram

Dembele và Messi đã thi đấu cùng nhau đến 4 mùa giải tại Barcelona kể từ mùa 2017 - 2018, trước khi danh thủ người Argentina phải chia tay đội bóng xứ Catalan vào mùa hè năm 2021 để đến CLB PSG. 

Trùng hợp, Dembele cũng rời Barcelona sau mùa giải 2022 - 2023 để đến PSG và đạt một loạt thành công như hiện nay, mà đỉnh cao cho thành tích cá nhân là danh hiệu Quả bóng vàng.

Dembele bật khóc khi giành Quả bóng vàng, nhắc đến đàn anh Benzema

Messi khi đến PSG cũng cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022, và đoạt Quả bóng vàng năm 2023, là danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp của danh thủ này. Qua đó, cũng khép lại một hành trình đầy vinh quang, nhường chỗ cho các đàn em như Rodri (Man City) đoạt Quả bóng vàng năm 2024 và nay là Dembele (PSG), trở thành người mới nhất gia nhập danh sách những danh thủ đoạt Quả bóng vàng trong lịch sử.

"Tuyệt vời quá!!! Chúc mừng bạn, tôi rất mừng cho bạn. Bạn xứng đáng lắm", Messi gửi thông điệp và biểu tượng 2 bàn tay chúc mừng vào dòng trạng thái của Dembele đăng trên Instagram sau khi anh vừa đoạt Quả bóng vàng. Dembele viết thông điệp bày tỏ: "Thật nhiều niềm vui, tự hào và xúc động. Một giấc mơ đã thành hiện thực. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi trên hành trình này".

Messi và Mbappe chúc mừng Ousmane Dembele đoạt Quả bóng vàng, Ronaldo chưa biểu lộ cảm xúc - Ảnh 2.

Ousmane Dembele đoạt Quả bóng vàng 2025

Ảnh: Reuters

Tiền đạo Kylian Mbappe, đồng đội của Dembele ở đội tuyển Pháp, cũng đăng thông điệp chúc mừng. Theo đó, Mbappe đã đăng bức ảnh của Dembele tươi cười khoác áo PSG và Quả bóng vàng, cùng dòng trạng thái: "Thật cảm xúc, người anh em của tôi! Cậu xứng đáng gấp 1.000 lần".

Trước lễ trao Quả bóng vàng, Mbappe là 1 trong 3 cầu thủ Real Madrid góp mặt trong danh sách đề cử, 2 người còn lại là Jude Bellingham và Vinicius, cũng cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ Dembele đoạt Quả bóng vàng 2025.

Trong khi đó, danh thủ Ronaldo, người 5 lần đoạt Quả bóng vàng, chưa biểu lộ cảm xúc nào để chúc mừng Dembele trên các nền tảng mạng xã hội cũng như các tài khoản liên quan giải thưởng. 

Ronaldo gần đây chỉ trích cuộc bầu chọn Quả bóng vàng là "hư cấu". Trong 2 năm trở lại đây (2024 và 2025), cả Messi và Ronaldo đều không nằm trong danh sách đề cử rút gọn 30 cầu thủ tranh Quả bóng vàng. 

Riêng Ronaldo là năm thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2023, dù anh vẫn là chân sút ghi bàn số 1 kể từ khi chuyển đến CLB Al Nassr ở Ả Rập Xê Út và đang trên đường hoàn tất kỷ lục lịch sử ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, hiện anh đã ghi đến 946 bàn, theo báo Tây Ban Nha, Marca.

