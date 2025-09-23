Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dembele bật khóc khi giành Quả bóng vàng, nhắc đến đàn anh Benzema
Video Thể thao

Dembele bật khóc khi giành Quả bóng vàng, nhắc đến đàn anh Benzema

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/09/2025 09:38 GMT+7

Ousmane Dembele, tiền đạo người Pháp của Paris Saint Germain (PSG), đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi giành Quả bóng vàng 2025 trong một đêm mà CLB PSG của anh bội thu giải thưởng.

Dembele bật khóc

Đây là chiến thắng cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Dembele, đồng thời anh trở thành cầu thủ Pháp thứ sáu trong lịch sử giành giải thưởng này, gần nhất là Karim Benzema vào năm 2022.

"Điều tôi vừa trải qua thật đặc biệt, tôi không thể tìm lời để diễn tả. Khi bắt đầu nói về gia đình và những người luôn ở bên cạnh tôi, cảm xúc trào dâng và tôi không thể kìm nén nước mắt. Được trao giải bởi Ronaldinho, một huyền thoại của bóng đá, là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi", Dembele nói.

Dembele bật khóc khi giành Quả bóng vàng, nhắc đến đàn anh Benzema

Khi được hỏi liệu giải thưởng có phải là “Quả bóng vàng của nhân dân,” một cách diễn đạt từng được Benzema sử dụng, Dembele trả lời: “Benzema là Quả bóng vàng của nhân dân, người đầu tiên, còn tôi là người thứ hai”.

Dembele đã chơi xuất sắc trong mùa giải qua, góp phần quan trọng giúp PSG giành được chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Anh đã vượt qua các đối thủ nặng ký, bao gồm Lamine Yamal của Barcelona và người đồng đội Vitinha của PSG, để nhận giải thưởng cao quý này.

Dembele bật khóc khi giành Quả bóng vàng, nhắc đến đàn anh Benzema - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Dembele bật khóc

ẢNH: REUTERS

Tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona đã giành Quả bóng bạc mùa giải 2024 - 2025. Tài năng 18 tuổi người Tây Ban Nha tiếp tục tỏa sáng với 18 bàn thắng và 25 kiến tạo sau 55 trận đấu. Cùng với Barca, anh đã giành cú ăn ba quốc nội, bao gồm La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Không chỉ nổi bật ở CLB, Yamal còn thể hiện phong độ xuất sắc ở đội tuyển quốc gia, góp công lớn giúp Tây Ban Nha vào đến trận chung kết Nations League. Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng, đội tuyển Tây Ban Nha đã thất bại trên chấm phạt đền trước Bồ Đào Nha, giành vị trí á quân.

