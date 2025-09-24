Thái Lan đang dùng mọi cách để bi sắt vẫn được tổ chức tại SEA Games 33

Khả năng môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33 vẫn rất lớn

Đây là điều Ủy ban Olympic Thái Lan đã thừa nhận, và họ đang chuẩn bị cho khả năng thay thế môn bi sắt bằng môn thể thao khác hoặc có thể không tổ chức thi đấu, đồng nghĩa SEA Games 33 chỉ còn 49 môn thể thao được tổ chức.

Bi sắt là môn có trong chương trình thi đấu của SEA Games từ trước đến nay Ảnh: Chụp màn hình

SEA Games 33 liên tiếp xảy ra sự cố, sau tranh cãi về đoàn thể thao Campuchia có tham dự hay không, nay đến môn bi sắt có thể bị cấm tổ chức Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Mặc dù vậy, theo người đứng đầu SAT, ông Kongsak Yodmanee, nơi được cho là đã có xung đột với WPBF và dẫn tới môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33, cơ quan này sẽ làm rõ các vấn đề và gửi thư tới WPBF để giải quyết các hiểu lầm.

Ông Kongsak Yodmanee cho rằng, một cuộc điều tra đã phát hiện ra một số hiểu lầm và khẳng định SAT hoàn toàn không ủng hộ các hiệp hội bị cấm, và Ủy ban Olympic Thái Lan được chỉ định để giám sát việc chuẩn bị các đội tuyển, tuyển chọn VĐV và cả việc họ sẽ tham dự SEA Games 33.

Trước đó, WPBF cho rằng, SAT đã bao che và để cựu chủ tịch hiệp hội bi sắt nước này - ông Sutthirot Praphanphat tham gia các công tác điều hành của hiệp hội, và tổ chức môn thi đấu ở kỳ SEA Games sắp tới, dù đã bị án kỷ luật cấm tham gia mọi hoạt động của môn thể thao này suốt đời.

Cũng theo ông Kongsak Yodmanee, các tài liệu của WPBF chỉ ra SAT đã bao che các sai phạm và dẫn tới môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33 là không nhất quán. Khẳng định hiệp hội thể thao liên quan và cá nhân bị án kỷ luật trước đây, không tham gia vào việc chuẩn bị VĐV dự SEA Games hoặc các công tác tổ chức.

Do đó, ông Kongsak Yodmanee rất hy vọng, sau khi SAT gửi thư làm rõ mọi vấn đề với WPBF, Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan này để làm rõ hơn mọi bất đồng. Qua đó, để có thể môn bi sắt được tiếp tục được tổ chức thi đấu tại SEA Games 33.

Trong khi đó, ông Kongsak Yodmanee cũng cho biết thêm, SAT hiện đang sửa đổi các quy định để cho phép giải ngân trực tiếp các khoản trợ cấp cho VĐV Thái Lan dự SEA Games 33 mà không cần thông qua các hiệp hội.

Hiện Ủy ban Olympic Thái Lan đã đề nghị gia hạn thời hạn đăng ký VĐV tham dự SEA Games 33. Trong khi cũng xem xét ý kiến các đoàn thể thao khác, về việc có thể thay thế môn bi sắt bằng môn thể thao khác hay không, trong trường hợp môn thể thao truyền thống này bị cấm tổ chức.

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20.12, với 50 môn thể thao tranh tài tại 3 tỉnh chính gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla. Nước chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành đến 40% tổng số HCV tại đại hội. Cụ thể là khoảng 234 HCV ở các nội dung các môn thể thao thi đấu, trong tổng cộng 574 HCV được tranh tài.