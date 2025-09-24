Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thái Lan đang dùng mọi cách để bi sắt vẫn được tổ chức tại SEA Games 33

Giang Lao
Giang Lao
24/09/2025 09:26 GMT+7

Theo Siamsport, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đang chuẩn bị làm rõ vấn đề với Liên đoàn Petanque (bi sắt) thế giới - WPBF, khẳng định không có vi phạm nào xảy ra và hy vọng SEA Games 33 vẫn có đủ 50 môn thể thao.

Khả năng môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33 vẫn rất lớn

Đây là điều Ủy ban Olympic Thái Lan đã thừa nhận, và họ đang chuẩn bị cho khả năng thay thế môn bi sắt bằng môn thể thao khác hoặc có thể không tổ chức thi đấu, đồng nghĩa SEA Games 33 chỉ còn 49 môn thể thao được tổ chức.

Thái Lan đang dùng mọi cách để bi sắt vẫn được tổ chức tại SEA Games 33- Ảnh 1.

Bi sắt là môn có trong chương trình thi đấu của SEA Games từ trước đến nay

Ảnh: Chụp màn hình

Thái Lan đang dùng mọi cách để bi sắt vẫn được tổ chức tại SEA Games 33- Ảnh 2.

SEA Games 33 liên tiếp xảy ra sự cố, sau tranh cãi về đoàn thể thao Campuchia có tham dự hay không, nay đến môn bi sắt có thể bị cấm tổ chức

Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Mặc dù vậy, theo người đứng đầu SAT, ông Kongsak Yodmanee, nơi được cho là đã có xung đột với WPBF và dẫn tới môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33, cơ quan này sẽ làm rõ các vấn đề và gửi thư tới WPBF để giải quyết các hiểu lầm.

Ông Kongsak Yodmanee cho rằng, một cuộc điều tra đã phát hiện ra một số hiểu lầm và khẳng định SAT hoàn toàn không ủng hộ các hiệp hội bị cấm, và Ủy ban Olympic Thái Lan được chỉ định để giám sát việc chuẩn bị các đội tuyển, tuyển chọn VĐV và cả việc họ sẽ tham dự SEA Games 33.

Trước đó, WPBF cho rằng, SAT đã bao che và để cựu chủ tịch hiệp hội bi sắt nước này - ông Sutthirot Praphanphat tham gia các công tác điều hành của hiệp hội, và tổ chức môn thi đấu ở kỳ SEA Games sắp tới, dù đã bị án kỷ luật cấm tham gia mọi hoạt động của môn thể thao này suốt đời.

Cũng theo ông Kongsak Yodmanee, các tài liệu của WPBF chỉ ra SAT đã bao che các sai phạm và dẫn tới môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33 là không nhất quán. Khẳng định hiệp hội thể thao liên quan và cá nhân bị án kỷ luật trước đây, không tham gia vào việc chuẩn bị VĐV dự SEA Games hoặc các công tác tổ chức.

Do đó, ông Kongsak Yodmanee rất hy vọng, sau khi SAT gửi thư làm rõ mọi vấn đề với WPBF, Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan này để làm rõ hơn mọi bất đồng. Qua đó, để có thể môn bi sắt được tiếp tục được tổ chức thi đấu tại SEA Games 33.

Trong khi đó, ông Kongsak Yodmanee cũng cho biết thêm, SAT hiện đang sửa đổi các quy định để cho phép giải ngân trực tiếp các khoản trợ cấp cho VĐV Thái Lan dự SEA Games 33 mà không cần thông qua các hiệp hội.

Hiện Ủy ban Olympic Thái Lan đã đề nghị gia hạn thời hạn đăng ký VĐV tham dự SEA Games 33. Trong khi cũng xem xét ý kiến các đoàn thể thao khác, về việc có thể thay thế môn bi sắt bằng môn thể thao khác hay không, trong trường hợp môn thể thao truyền thống này bị cấm tổ chức.

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20.12, với 50 môn thể thao tranh tài tại 3 tỉnh chính gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla. Nước chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành đến 40% tổng số HCV tại đại hội. Cụ thể là khoảng 234 HCV ở các nội dung các môn thể thao thi đấu, trong tổng cộng 574 HCV được tranh tài.

Tin liên quan

Thái Lan bị cấm tổ chức một môn tại SEA Games 33: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng?

Thái Lan bị cấm tổ chức một môn tại SEA Games 33: Đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng?

Ngày 22.9, báo chí Thái Lan đồng loạt cho biết, Liên đoàn Petanque (bi sắt) thế giới - WPBF đã cấm nước này tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33, các nước nào vi phạm quy định sẽ phải đối mặt với lệnh cấm hai năm.

Malaysia đưa các nhà vô địch thế giới dự SEA Games 33: Cạnh tranh khốc liệt

Việt Nam hồi hộp chờ thông báo môn bi sắt có bị cấm ở SEA Games 33 hay không

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Ủy ban Olympic Thái Lan Bi sắt Sea games Môn thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận