Việt Nam hồi hộp chờ thông báo môn bi sắt có bị cấm ở SEA Games 33 hay không

Hoàng Lê
Hoàng Lê
22/09/2025 17:47 GMT+7

Cục TDTT Việt Nam chỉ mới nắm bắt thông tin qua báo chí về việc môn bi sắt bị cấm tổ chức ở SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Bi sắt Việt Nam có nguy cơ không được dự SEA Games 33 nếu Thái Lan bị cấm tổ chức môn này

Trao đổi với Thanh Niên Online hôm nay, một lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết chưa có thông tin chính thức nào về việc môn bị sắt bị cấm tổ chức tại SEA Games 33 vào tháng 12 tới tại Thái Lan. Vì thế thể thao Việt Nam vẫn giữ kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho bộ môn này để không bị động.

Việt Nam hồi hộp chờ thông báo môn bi sắt có bị cấm ở SEA Games 33 hay không- Ảnh 1.

Các tuyển thủ bi sắt Việt Nam từng đoạt HCV thế giới năm 2023, nguy cơ không góp mặt ở SEA Games 33

ẢNH: CỤC TDTT VN

HLV trưởng đội tuyển bi sắt Việt Nam Đặng Xuân Vui cho biết, thông tin Liên đoàn Bi sắt thế giới cấm Thái Lan tổ chức môn thể thao này ở SEA Games 33 đã râm ran từ khá lâu do vấn đề nội bộ của Hiệp hội bi sắt Thái Lan. Với án phạt mà Liên đoàn Bi sắt thế giới đưa ra, nếu Thái Lan không giải quyết ổn thỏa sẽ khó để bi sắt được thi đấu tại SEA Games 33 bởi Liên đoàn Bi sắt thế giới cũng yêu cầu các liên đoàn thành viên không được tham dự nếu không cũng bị cấm thi đấu 2 năm.

"Theo kế hoạch, đội tuyển bi sắt Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch thế giới tại Pháp vào đầu tháng 10 sau đó tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33. Ban tổ chức SEA Games 33 dự kiến đưa vào thi đấu 10 bộ huy chương môn bi sắt gồm kỹ thuật nam, cá nhân nam, đôi nam, bộ 3 nam; kỹ thuật nữ, cá nhân nữ, đôi nữ, bộ 3 nữ; đôi nam nữ, đồng đội 2 nam 1 nữ, đồng đội 2 nữ 1 nam. Đội tuyển bi sắt Việt Nam có kế hoạch tập trung 22 tuyển thủ và thi đấu tất cả các nội dung", HLV Đặng Xuân Vui cho biết.

Tại SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, môn bi sắt có 7 quốc gia tham dự là Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Lào, Malaysia, Myanmar. Đó là kỳ SEA Games mà đội tuyển bi sắt Việt Nam thi đấu chưa thành công khi chỉ đoạt 2 HCB, 5 HCĐ trong khi Thái Lan giành đến 6 HCV. Bi sắt cũng là môn thế mạnh của Việt Nam khi các bi thủ Việt Nam từng đoạt HCV thế giới, châu Á lẫn Đông Nam Á.

