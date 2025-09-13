Kình ngư Việt Nam đoạt HCV giải bơi đường dài Đông Nam Á, mơ về SEA Games 33

Huy Hoàng, Mỹ Tiên tỏa sáng ở giải bơi đường dài khu vực

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan, trong đó có các nội dung của bơi đường dài, đội tuyển bơi Việt Nam cử lực lượng tranh tài ở giải bơi đường dài Đông Nam Á với những gương mặt hàng đầu như Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên. Địa điểm diễn ra giải đấu cũng là nơi sẽ tranh tài ở SEA Games 33 cũng là cơ hội để các tuyển thủ, ban huấn luyện nắm bắt đường đua, điều kiện thi đấu.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) trên bục nhận HCV nội dung 10 km nam giải bơi đường dài Đông Nam Á tại Thái Lan ẢNH: NVCC

Ở ngày thi đấu đầu tiên hôm qua, Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc vượt qua các đối thủ từ Singapore, Malaysia và chủ nhà Thái Lan, đoạt HCV cự ly 10 km. Thời gian mà nam kình ngư số 1 Việt Nam đạt được là 1 giờ 52 phút 44,66 giây, bỏ xa đối thủ về hạng nhì Artyom Lukasevits (Singapore, thành tích 2 giờ 07 phút 38,72 giây).

Võ Thị Mỹ Tiên là chủ nhân của tấm HCV nội dung 10 km giải bơi đường dài Đông Nam Á 2025 ẢNH: NVCC

Nội dung sở trường của Nguyễn Huy Hoàng là 1.500 m, 800 m tự do, tuy nhiên kình ngư này cũng phát huy khả năng ở bơi đường dài. Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, Huy Hoàng cũng tham dự nội dung bơi đường dài và về hạng nhì, sau đồng đội Trần Tấn Triệu.

Trong khi đó ở nội dung 10 km nữ, Võ Thị Mỹ Tiên cũng vượt qua kình ngư chủ nhà Thái Lan để về đích đầu tiên, đoạt HCV với thời gian 2 giờ 25 phút 05,56 giây. Hôm nay giải còn diễn ra các nội dung 5 km nam, 5 km nữ tiếp sức nam nữ hỗn hợp 4x1.500 m (2 nam, 2 nữ). Đây cũng là các nội dung sẽ tranh tài ở SEA Games 33 nên đội tuyển bơi Việt Nam kiểm tra khả năng nhằm chuẩn bị tốt nhất vào tháng 12 tới.



