Kình ngư Huy Hoàng, Mỹ Tiên được vinh danh ở Vietnam Aquatics Awards 2024

Dấu ấn Vietnam Aquatics Awards 2024

Gala vinh danh và trao giải Vietnam Aquatics Awards 2024 diễn ra tối 24.12 tại Tây Ninh với chủ đề "dấu ấn thể thao dưới nước Việt Nam". Sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực, thành tựu của các VĐV, HLV, chuyên gia, các tổ chức, cá nhân đối với thể thao dưới nước Việt Nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (thứ hai từ phải sang) và kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (thứ hai từ trái sang) được vinh danh tại Vietnam Aquatics Awards 2024 ẢNH: BTC

Ông Phạm Hồng Lĩnh - Chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) chia sẻ: "Thể thao dưới nước là một lĩnh vực đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách so với các môn thể thao trên đất liền. Đội ngũ VĐV, HLV của VASA đã vững vàng vượt qua mọi thử thách và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần nâng cao vị thế của thể thao dưới nước Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Chúng ta tự hào về quá trình tận tâm, tận hiến, chăm chỉ khổ luyện vất vả gian truân của các VĐV để có được thành quả ngày hôm nay".

Lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức gala vinh danh và trao giải cho VĐV, HLV thể thao dưới nước ẢNH: BTC

Hơn 100 VĐV xuất sắc của thể thao dưới nước Việt Nam được vinh danh tại Vietnam Aquatics Awards 2024. Trong đó nổi bật là nam kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) và nữ kình ngư tài năng Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) ở môn bơi. Trong năm 2024, Nguyễn Huy Hoàng giành vé tham dự Olympic Paris (Pháp) cũng là lần thứ 2 liên tiếp tham dự Olympic bằng "cửa chính". Anh cũng đoạt HCV giải bơi các nhóm tuổi châu Á, thống trị các nội dung sở trường 800 m tự do, 1.500 m tự do, 400 m tự do ở giải vô địch quốc gia. Trong khi đó Võ Thị Mỹ Tiên cũng khẳng định vị thế số 1 làng bơi nữ Việt Nam và xuất sắc góp mặt Olympic Paris 2024.

Ngoài ra BTC Vietnam Aquatics Awards 2024 còn vinh danh các VĐV xuất sắc ở môn lặn là Vũ Đặng Nhật Nam (nam), Cao Thị Duyên (nữ); ở môn nhảy cầu có Đinh Anh Tuấn (nam), Bùi Thị Hồng Giang (nữ)...