VĐV Việt kiều Lương Jeremie giúp bơi lội TP.HCM trở lại ngôi vương

Lương Jeremie (thứ 2 từ trái sang) cùng đội tuyển bơi TP.HCM Ảnh: Linh Nhi





Lương Jeremie cùng bơi lội TP.HCM tìm lại vinh quang

Giải bơi vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra tại TP.Đà Nẵng từ ngày 10 - 15.10 với 19 đoàn, hơn 100 VĐV từ khắp các tỉnh thành. Đội bơi lội TP.HCM đã xuất sắc xếp nhất toàn đoàn với thành tích ấn tượng: 15 HCV, 9 HCB và 9 HCĐ. Thành tích này đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của bơi lội thành phố, tìm lại chỗ đứng cao nhất trong làng bơi lội Việt Nam, 4 lần phá kỷ lục quốc gia, trong đó có dấu ấn của VĐV Việt kiều Lương Jeremie.

Đội bơi lội TP.HCM, dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo đổi mới từ ông Nguyễn Nam Nhân – Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM đang có bước chuyển mình đầy ấn tượng. Ở giải lần này, đội TP.HCM đã mang đến 16 VĐV (11 nam và 5 nữ), trong đó có kình ngư Việt kiều Pháp Lương Jeremie, người góp phần không nhỏ vào thành công chung. Anh có chiều cao vượt trội 1,95 m.

Lương Jeremie (tên đầy đủ Lương Jeremie Loic Nino) có cha là người Pháp, còn mẹ là người Việt. Từ năm 2010, kình ngư sinh năm 2000 theo gia đình chuyển sang định cư ở Việt Nam, bắt đầu theo đuổi đam mê bơi lội, ăn tập ở đội bơi TP.HCM tại Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu và gia nhập đội tuyển bơi lội Việt Nam năm 2018.

Được đào tạo bài bản từ nhỏ, có chiều cao cực kỳ lý tưởng (1,95 m), Lương Jedemie sở hữu sải tay dài giúp anh có rất nhiều lợi thế trong các cuộc thi, nhất là từ khi anh theo học bơi với HLV Mathieu Burban tại Rennes năm 2020.

Mùa giải thành công của bơi lội TP.HCM ảnh: linh nhi

Ở SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, Lương Jeremie giành HCV nội dung bơi tự do 4 x 100 m, HCB 4 x 100 m hỗn hợp, HCB nội dung 100 m tự do và HCĐ nội dung 50 m tự do. Ở SEA Games 32 tại Campuchia, anh đoạt 3 HCĐ.

Ở giải bơi vô địch quốc gia 2024, Lương Jeremie đã đoạt HCV 100 m tự do nam (thành tích 50 giây 43), HCV 50 m tự do nam (23 giây 27), HCB nội dung 50 m bướm nam (24 giây 41).

Ngoài ra, đội bơi TP.HCM còn có những VĐV xuất sắc khác như Trần Duy Khôi (HCV 50 m ngửa nam - 26 giây 15, HCV 100 m ngửa nam - 56 giây 68); Nguyễn Diệp Phương Trâm (HCV 50 m bướm nữ - 27 giây 67; HCV 50 m ngửa nữ - 29 giây 61, HCV 100 m ngửa nữ - 1 phút 03 giây 95), HCĐ 100 m tự do nữ, HCB 50 m tự do nữ, HCĐ 100 m bướm nữ

Họ cùng Lương Jeremi góp phần tạo nên thành tích đáng nhớ cho đoàn bơi lội TP.HCM, với tổng cộng 8 HCV cá nhân, bên cạnh tấm HCV tiếp sức nam 4 x 100 m tự do nam (Bùi Gia Hoàng, Trịnh Trường Vinh, Trần Duy Khôi, Lương Jeremie - 3 phút 28 giây 09), đặc biệt HCV và phá kỷ lục quốc gia nội dung 4 x 100 m hỗn hợp (Trần Duy Khôi, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Lương Jeremie - 4 phút 02 giây 11).

Thế hệ kế cận tỏa sáng

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân ảnh: linh nhi

Điểm sáng đáng kể trong mùa giải năm nay là sự xuất hiện của VĐV trẻ Nguyễn Khả Nhi, mới 16 tuổi nhưng đã giành HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, nội dung 200 m tự do nữ (2 phút 04 giây 99). Bên cạnh đó cô cũng đoạt HCB 800 m tự do nữ (9 phút 11 giây 79), HCB nội dung 1500 m tự do nữ.

Nữ kình ngư trẻ tuổi đã góp phần vào thành công của đội tiếp sức nữ, cùng các đồng đội Vũ Thị Phương Anh, Vũ Thị Phương Ánh, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên và Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Đội hình này đã giành chiến thắng cả 3 nội dung tiếp sức nữ, phá sâu kỷ lục quốc gia nội dung 4 x 100 m hỗn hợp, với thành tích ấn tượng 4 phút 17 giây 63, vượt xa kỷ lục cũ 4 phút 20 giây 32 đến tận gần 3 giây đã tồn tại 5 năm từ 2019.

Bơi lội TP.HCM tự tin hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc 2026 ảnh: linh nhi

Ngoài ra, họ cũng đã giành lại HCV nội dung 4 x 100 m tự do sau 6 năm vắng bóng trên bục vinh quang, phá kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 53 giây 25. Khả Nhi cũng cùng Bùi Gia Hoàng, Lương Jeremic, Nguyễn Phương Trâm đoạt HCV và phá kỷ lục quốc gia nội dung 4 x 100 m tự do (3 phút 36 giây 39).

Sự quan tâm và đầu tư của lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM đã tạo động lực và cơ sở vững chắc để bơi lội TP.HCM phát triển. Thành công của đội bơi lội không chỉ giới hạn ở giải đấu quốc gia mà còn đến từ nền tảng các giải trẻ, nơi đội tuyển TP.HCM cũng đã giành hạng nhất toàn đoàn.

Những thành công này là tiền đề để bơi lội TP.HCM hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, sẽ tổ chức trên sân nhà. Hy vọng rằng với những bước tiến mạnh mẽ, đội bơi lội TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và đánh dấu sự trở lại của thời kỳ hoàng kim, làm rạng danh thể thao bơi lội Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.