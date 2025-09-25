Chủ tịch FIFA đồng ý phương án World Cup tăng 64 đội: Khi nào áp dụng?

Chủ tịch đã FIFA đồng ý, World Cup tăng 64 đội rất khả thi

Theo tờ La Nacion (Argentina), Chủ tịch FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) Gianni Infantino là người đã tổ chức cuộc họp và ông ủng hộ kế hoạch này. Hiện World Cup đã mở rộng từ 32 đội lên 48 đội cho kỳ World Cup 2026 sắp tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè sang năm.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) ủng hộ ý tưởng tăng World Cup 2030 lên 64 đội Ảnh: Reuters

Ý tưởng tiếp tục tăng số lượng đội dự vòng chung kết lên 64 đội ở kỳ World Cup năm 2030 do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay, ông Ignacio Alonso đề xuất hồi tháng 3, trong một cuộc họp trực tuyến của Hội đồng FIFA. Ý tưởng này được các liên đoàn thành viên của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) như Argentina, Paraguay ủng hộ, dù khi đó cũng có nhiều thành viên khác bất ngờ.

Tuy nhiên, FIFA khẳng định có trách nhiệm xem xét mọi đề xuất chính thức. Vào tháng 4 vừa qua, Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Dominguez đã trình bày đề xuất tăng World Cup 2030 lên 64 đội tại đại hội của cơ quan bóng đá Nam Mỹ. Qua đó, coi đây là cách để tôn vinh nhân lễ kỷ niệm World Cup 100 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên tại Uruguay năm 1930.

Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử, với hơn 30% liên đoàn thành viên FIFA được góp mặt. Trước đó, World Cup đã liên tục mở rộng: từ 16 đội lên 24 đội vào năm 1982, 32 đội vào năm 1998, và chuẩn bị bước sang kỷ nguyên 48 đội ở World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

"Chúng tôi tin tưởng vào một kỳ World Cup 2030 lịch sử", ông Alejandro Dominguez chia sẻ thông điệp trên tài khoản mạng xã hội Instagram, sau cuộc gặp với Chủ tịch FIFA, Infantino và các quan chức hàng đầu khác của bóng đá Nam Mỹ.

Danh sách 18/48 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026, tính đến ngày 10.9 Ảnh: FIFA.com

Trước đó, FIFA đã đồng ý cho các nước Argentina, Paraguay và Uruguay cùng tham gia tổ chức mỗi nước 1 trận đấu mở màn tại kỳ World Cup 2030 để kỷ niệm 100 năm World Cup. Sau đó, toàn bộ các trận đấu còn lại sẽ diễn ra ở 3 nước đồng đăng cai chính thức là Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Mặc dù vậy, CONMEBOL muốn mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, để các nước Nam Mỹ tổ chức thêm nhiều trận đấu hơn. Nếu đề xuất được chấp nhận, World Cup 2030 với 64 đội sẽ có đến 128 trận đấu, gấp đôi số trận (64 trận) của thể thức 32 đội được tổ chức từ năm 1998 đến năm 2022. Và cũng nhiều hơn so với kỳ World Cup 2026 với 48 đội có tổng cộng 104 trận đấu.

Với số trận đấu và số lượng đội tăng lên ở World Cup 2030, các liên đoàn ở khu vực châu Âu (UEFA) hoàn toàn không đồng ý, vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch đấu các giải hàng đầu tại đây.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho rằng, việc mở rộng World Cup sẽ làm loãng chất lượng, khiến vòng loại mất tính cạnh tranh. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), Victor Montagliani thì nhận xét: "Chúng ta còn chưa bắt đầu với thể thức 48 đội. Ý tưởng 64 đội không tạo cảm giác hợp lý".

Quyết định cuối cùng về việc tăng số lượng đội World Cup sẽ thuộc về Hội đồng FIFA. Nhưng với sự hậu thuẫn từ nhiều phía và bóng đá Nam Mỹ, ý tưởng World Cup 2030 tăng 64 đội đang dần trở thành hiện thực.