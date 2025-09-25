Messi lập kỷ lục lịch sử, Inter Miami thắng tưng bừng vọt lên tốp 3 MLS

Messi lập kỷ lục lịch sử MLS

Với cú đúp và 1 kiến tạo trận thứ hai liên tiếp, Messi đã lập kỷ lục khi có đến 17 trận ghi được ít nhất từ một bàn thắng và một pha kiến tạo trong một trận đấu tại MLS, vượt qua kỷ lục cũ của cựu cầu thủ Carlos Vela (16 trận) và cân bằng kỷ lục của một cựu cầu thủ khác là Preki (có 17 trận).

Messi ghi thêm cú đúp và 1 kiến tạo giúp Inter Miami thắng tưng bừng trận thứ 2 liên tiếp Ảnh: Reuters

Ở trận trước, Messi cũng ghi cú đúp và có 1 kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại đối thủ DC United với tỷ số 3-2 ngày 21.9. Anh tiếp tục lặp lại điều này trong trận gặp New York City FC ở sân khách và là trận đấu bù ở MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) ngày 25.9.

Messi kiến tạo cơ hội tuyệt đẹp cho đồng đội Baltasar Rodriguez mở tỷ số 1-0 cho Inter Miami phút 43 sau đường chuyền xuyên tuyến hoàn hảo. Trong hiệp 2, đích thân Messi lập công với 2 bàn thắng ghi các phút 74 và 86. Trong đó bàn nâng tỷ số lên 2-0 là từ đường kiến tạo tuyệt đỉnh của Sergio Busquets.

Messi cũng có thể hoàn tất cú hat-trick và nâng tổng số bàn thắng của mình ở cuộc đua vua phá lưới MLS lên 24 bàn, khi Inter Miami được hưởng quả phạt đền ở phút 83. Mặc dù vậy, Messi đã chủ động nhường cơ hội ghi bàn này lại cho người đồng đội và là bạn thân Suarez thực hiện để ấn định tỷ số 4-0 cho Inter Miami. Suarez chỉ vừa trở lại thi đấu sau 3 trận bị treo giò vì sự cố ở trận chung kết Leagues Cup ngày 1.9.

Với trận thắng thứ 3 liên tiếp và đều có sự đóng góp ghi bàn và kiến tạo của Messi, Inter Miami đã vọt thẳng lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 55 điểm sau 29 trận. Họ chỉ còn kém đội đầu bảng Philadelphia Union có 5 điểm, trong khi vẫn còn 2 trận chưa đấu trong tay.

Cơ hội để Inter Miami bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Supporters' Shield đang nằm trong tay Messi và đồng đội. Trong khi họ cũng đã chính thức lấy suất vào vòng play-off tranh ngôi vô địch MLS Cup từ ngày 22.10 đến 6.12.

Messi hiện đã ghi tổng cộng 32 bàn và có 14 kiến tạo sau 38 trận cho Inter Miami mùa này. Riêng tại MLS là 24 bàn và 12 kiến tạo. Anh đã vượt lên và bỏ xa đối thủ Denis Bouanga (Los Angeles FC) 2 bàn trong cuộc đua vua phá lưới MLS 2025. Người xếp thứ 3 là Sam Surridge (Nashville SC) mới ghi 21 bàn.