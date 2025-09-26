Gây sốc loại 2 công thần bóng đá Thái Lan, HLV Ishii thách thức Madam Pang?

Cánh tay mặt của Madam Pang lên tiếng cảnh báo HLV Ishii

Ông Piyapong Pue-on, cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, và là thành viên thân cận với Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã cảnh báo HLV Ishii: "Đây không phải là thời điểm để tiếp tục "thử nghiệm" đội tuyển nữa". Và đề nghị nhà cầm quân người Nhật Bản phải gọi lại các cầu thủ kỳ cựu như Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan vào đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10.

Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) từng không hài lòng với một số quyết định của HLV Ishii tại AFF Cup 2024 Ảnh: Chụp màn hình từ clip

Trước đó, nhiều nguồn tin rò rỉ, HLV Ishii vẫn quyết định loại 2 cầu thủ công thần này như tại giải King's Cup vừa qua, với lý do đội tuyển Thái Lan cần thay đổi và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu để hướng tới tương lai.

Mặc dù vậy, các màn trình diễn của "Voi chiến" tại King's Cup với phần lớn các cầu thủ trẻ được thử nghiệm thi đấu đã không mang lại sự thuyết phục. Tại King's Cup, đội tuyển Thái Lan thắng đối thủ dưới cơ là đội Fiji xếp hạng 152 thế giới với tỷ số 3-0. Trong khi để thua đội Iraq tỷ số 0-1 trong trận chung kết, đã để lại nhiều thất vọng cho người hâm mộ nước này.

Tại vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới, "Voi chiến" có 2 trận đấu liên tiếp với đội Đài Loan gồm trận lượt đi sân nhà ngày 9.10 và lượt về sân khách ngày 14.10. Đây là 2 trận bắt buộc đội tuyển Thái Lan phải thắng, tương tự là trận gặp đội Sri Lanka vào ngày 18.11. Qua đó, để tìm lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027 với trận quyết định tái đấu với đội Turkmenistan trên sân nhà vào ngày 31.3.2026, đối thủ đã đánh bại họ ở trận lượt đi với tỷ số 3-1 vào ngày 10.6 vừa qua.

"Mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027 là tối quan trọng với đội tuyển Thái Lan ở thời điểm này. Do đó, HLV Ishii không thể mạo hiểm với việc tiếp tục thử nghiệm nhân sự ở đội tuyển. Lời cảnh báo của ông Piyapong Pue-on đã cho thấy tầm quan trọng đó", báo Thái Lan, Siamsport nhấn mạnh.

Siamsport cũng chỉ ra 10 cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại cần được gọi vào đội tuyển và bảo đảm hướng đến các chiến thắng tại vòng loại Asian Cup 2027, để tìm lại hy vọng tranh vé vào vòng chung kết.

Đội tuyển Thái Lan liệu sẽ thay đổi sau bất đồng liên quan HLV Ishii? Ảnh: Phúc Thắng

Trong đó, ngoài Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan, những cầu thủ lần lượt dù đã 37 và 35 tuổi, nhưng vẫn đang thi đấu với phong độ cực kỳ tốt cho các CLB Bangkok United và Buriram United. Kế đến là các cầu thủ như tiền vệ Pokklaw Anan, Jakkraphan Kaewprom, Thanawat Suengchitthawon, hậu vệ Tristan Do, Anan Yodsangwal, Sanukran Thinjom, Suriya Singmui và Jonathan Khemdee.

Đây là số cầu thủ đã bị HLV Ishii loại khỏi danh sách thi đấu tại giải King's Cup, nhường chỗ cho khá nhiều cầu thủ trẻ từ đội U.23, bên cạnh vài gương mặt quen thuộc như Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin hay Supachai Chaided.

Ông Ishii có dự định vẫn tiếp tục sử dụng thành phần ở giải King's Cup này cho các trận vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới, nhưng hiện đã vấp phải sự phản ứng, trong đó có sự lên tiếng của ông Piyapong Pue-on, cánh tay mặt của Madam Pang.

Dự kiến đầu tuần sau HLV Ishii sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Thái Lan thi đấu vòng loại Asian Cup 2027. Hiện chưa rõ nhà cầm quân này sẽ tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn của mình đó là tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ trẻ, hay sẽ gọi lại các công thần của bóng đá nước này như các đề nghị từ thượng tầng bóng đá Thái Lan.

HLV Ishii cũng là nhà cầm quân người Nhật Bản cuối cùng vẫn đang làm việc cho FAT, các HLV khác bao gồm từ đội U.23 và đội tuyển nữ đều đã bị sa thải cách đây không lâu.