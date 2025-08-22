Sau trận thua đội tuyển nữ Việt Nam, bóng đá Thái Lan chia tay HLV Nhật Bản

HLV Futoshi Ikeda chưa đáp ứng được kỳ vọng

AFF Cup nữ 2025 khép lại với nỗi thất vọng cho bóng đá nữ Thái Lan. Được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, đội bóng xứ chùa Vàng chỉ cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc sau khi để thua tuyển nữ Việt Nam trong trận tranh hạng ba. Tại giải này, Thái Lan thất bại trước Việt Nam đến 2 lần (trận cuối vòng bảng và tranh hạng 3).

Kết quả này không đáp ứng kỳ vọng của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng như người hâm mộ, khi bóng đá nữ Thái Lan là đội bóng đứng đầu khu vực.

HLV Futoshi Ikeda (trái) rời đội tuyển nữ Thái Lan, sau thất bại tại AFF Cup nữ 2025 ẢNH: MINH TÚ

HLV Futoshi Ikeda sinh năm 1970, người Nhật Bản. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ cấp độ trẻ, nổi bật nhất là khi dẫn dắt U.20 nữ Nhật Bản vô địch U.20 World Cup nữ năm 2018. Thành tích này đã giúp ông Ikeda khẳng định uy tín trên đấu trường quốc tế và trở thành lựa chọn hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cho vị trí HLV trưởng đội bóng nữ xứ sở hoa anh đào (giai đoạn 2021-2024).

Ông Ikeda nổi tiếng với triết lý bóng đá đề cao kỷ luật, khả năng kiểm soát bóng và lối chơi gắn kết. Tuy nhiên, khi tới với bóng đá nữ Thái Lan vào đầu năm 2025, những ý tưởng chiến thuật của Ikeda lại chưa thể hiện rõ hiệu quả. Đội bóng nữ của xứ sở chùa vàng không duy trì được sự ổn định, đặc biệt trước các đối thủ quen thuộc ở Đông Nam Á như Việt Nam hay Myanmar. Mặc dù có nền tảng chuyên môn ấn tượng, Ikeda gặp khó khăn trong việc thích ứng với đặc thù cầu thủ Thái Lan. Bên cạnh đó, việc đội tuyển nữ Thái Lan đang trong giai đoạn trẻ hóa cũng khiến vị HLV người Nhật Bản gặp nhiều khó khăn.

Lộ diện ứng viên thay thế

Theo truyền thông Thái Lan, cái tên sáng giá nhất để tiếp quản "ghế nóng" đội tuyển nữ nước này là bà Nuengrutai Srathongvian. HLV Nuengrutai Srathongvian được đánh giá cao bởi am hiểu môi trường bóng đá Đông Nam Á, kinh nghiệm cầm quân tại các kỳ SEA Games và đặc biệt là khả năng truyền lửa cho cầu thủ. Nếu chính thức trở lại, bà sẽ là người dẫn dắt đội tuyển nữ Thái Lan ở kỳ SEA Games 2025 với mục tiêu giành lại vị thế hàng đầu khu vực trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Việt Nam, Myanmar và Philippines.

HLV Nuengrutai Srathongvian (trái) từng đưa đội tuyển nữ U.19 Thái Lan vô địch giải U.19 nữ Đông Nam Á, sau khi thắng đội nữ U.19 Việt Nam ở chung kết hồi tháng 6 ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài HLV Nuengrutai Srathongvian FAT cũng được cho là cân nhắc một số phương án HLV ngoại binh khác, song ưu tiên hàng đầu vẫn là nhân sự trong nước để đảm bảo tính ổn định và độ am hiểu cầu thủ. Việc thay tướng vào thời điểm hiện tại được coi là bước đi cần thiết để đội tuyển nữ Thái Lan sớm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. SEA Games 2025 đang ở rất gần và mục tiêu của bóng đá nữ Thái Lan không gì khác ngoài tấm HCV.