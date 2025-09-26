Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CĐV Indonesia phản ứng HLV Kluivert: Quyết định quá mạo hiểm với cơ hội World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
26/09/2025 09:59 GMT+7

Theo CNN Indonesia, giới CĐV nước này đã có nhiều phản ứng trái chiều trước quyết định triệu tập 28 cầu thủ của HLV Kluivert, chuẩn bị cho các trận vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10.

Người hùng bóng đá Indonesia, Marselino Ferdinan đâu rồi?

Sự vắng mặt của ngôi sao 21 tuổi, tiền đạo Marselino Ferdinan đã trở thành đề tài tranh cãi dữ dội trong bóng đá Indonesia suốt 2 ngày qua, sau khi HLV Kluivert gây sốc loại cầu thủ này khỏi danh sách triệu tập 28 cầu thủ trước các trận vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

CĐV Indonesia phản ứng HLV Kluivert: Quyết định quá mạo hiểm với cơ hội World Cup 2026- Ảnh 1.

HLV Kluivert bị CĐV Indonesia chỉ trích vì loại cầu thủ con cưng Marselino Ferdinan

Ảnh: Reuters

"Marselino Ferdinan đâu rồi?", một cư dân mạng xã hội ở Indonesia bày tỏ. Theo CNN Indonesia, đây là 1 câu hỏi điển hình trong hàng ngàn câu hỏi khác mà giới CĐV nước này đã đặt ra trong phần bình luận ở bài đăng trên mạng xã hội Instagram của tài khoản đội tuyển Indonesia.

"Có ít nhất ba phản ứng về việc triệu tập lần này của HLV Kluivert. Ba phản ứng này đặt câu hỏi tại sao về Marselino Ferdinan, rồi Ivar Jenner và Rafael Struick lại không được triệu tập. Nhưng phần lớn, giới CĐV Indonesia đặt câu hỏi về cầu thủ con cưng của họ, Marselino Ferdinan, người đã trở thành biểu tượng, sau khi ghi cú đúp bàn thắng giúp đội nhà đánh bại đối thủ Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-0 tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á hồi tháng 11.2024", CNN Indonesia cho biết.

"Tại sao Lino (tên thân mật của Marselino Ferdinan) không được triệu tập? Anh ấy hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt khi chơi tốt hơn hẳn so với Stefano Lilipaly và Marc Klok (2 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan lần lượt đã 35 và 32 tuổi)", một CĐV nhấn mạnh. 

Sự việc Marselino Ferdinan bị loại khỏi đội tuyển Indonesia cũng trở thành chủ đề bàn luận lọt vào tốp 20 các sự kiện nổi bật nhất trên mạng xã hội X, theo CNN Indonesia.

CĐV Indonesia phản ứng HLV Kluivert: Quyết định quá mạo hiểm với cơ hội World Cup 2026- Ảnh 2.

Marselino Ferdinan là cầu thủ tài năng và điểm sáng lớn nhất của bóng đá Indonesia hiện nay, trước cơn bão nhập tịch ồ ạt

Ảnh: Phúc Thắng

Mặc dù vậy, cũng có nhiều CĐV Indonesia khác bày tỏ sự thông cảm cho HLV Kluivert vì sự thận trọng của nhà cầm quân này khi triệu tập những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đáp ứng yêu cầu hiện tại. 

Thất bại tại vòng loại thứ tư khu vực châu Á đồng nghĩa đánh mất mọi cơ hội dự World Cup 2026 sẽ là cái giá phải trả rất lớn, đó là khả năng HLV Kluivert bị sa thải ngay lập tức. Vì vậy, chiến lược gia người Hà Lan này đang tính toán nhân sự một cách đảm bảo, để ít nhất vẫn còn cơ hội ở vòng play-off, CNN Indonesia chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã giải thích lý do HLV Kluivert không triệu tập Marselino Ferdinan, là vì cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Li Băng (hòa 0-0 ngày 8.9). Còn Mees Hilgers đang gặp vấn đề ở CLB FC Twente nên cần thời gian dàn xếp liên quan chuyện hợp đồng. Với Ivar Jenner và Rafael Struick cũng trong quá trình bình phục chấn thương.

Tuy vậy, việc HLV Kluivert vẫn gọi tiền đạo Ole Romeny được xem là trường hợp có phần bị ép buộc. Ole Romeny dính chấn thương còn nặng hơn Marselino Ferdinan, phải phẫu thuật và mới vừa tập riêng trở lại, chưa có buổi tập nào cùng các đồng đội ở CLB Oxford United.

"Ole Romeny chắc chắn vẫn chưa sẵn sàng thi đấu, nhưng anh vẫn có tên là một phần rất mạo hiểm của HLV Kluivert. Nếu thành công ở vòng loại thứ tư, các quyết định của nhà cầm quân này sẽ được chấp nhận. Nhưng ngược lại, nó sẽ là cơn bão chỉ trích rất lớn, đặc biệt là sự vắng mặt của cầu thủ công thần bóng đá Indonesia, Marselino Ferdinan", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Trùng hợp là tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B tái ngộ với Ả Rập Xê Út trong trận ra quân lúc 0 giờ 15 ngày 9.10, và sau đó là trận gặp đội Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam). Chỉ có đội đầu bảng mới giành vé dự World Cup 2026, nếu nhì bảng phải trải qua vòng play-off. Đội chót bảng sẽ bị loại.

Chủ tịch FIFA đồng ý phương án World Cup tăng 64 đội: Khi nào áp dụng?

Chủ tịch FIFA đồng ý phương án World Cup tăng 64 đội: Khi nào áp dụng?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gặp Chủ tịch CONMEBOL (Nam Mỹ) Alejandro Dominguez tại New York (Mỹ) để thảo luận về việc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, theo hãng thông tấn Đức (dpa).

Indonesia bất ngờ loại người hùng thắng Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup 2026

Messi lập kỷ lục lịch sử, Inter Miami thắng tưng bừng vọt lên tốp 3 MLS

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 kluivert Marselino Ferdinan CĐV Đội tuyển Indonesia
