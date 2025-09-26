Bóng đá Malaysia chấn động sau án phạt cực nặng của FIFA: Chủ tịch FAM nói điều bất ngờ

Làm giả giấy tờ: FIFA phạt nặng, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ bị cấm thi đấu

Dòng tít lớn của New Straits Times dẫn thông báo của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ngày 26.9, công bố án phạt đối với bóng đá Malaysia, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã "giả mạo giấy tờ" và "xuyên tạc", vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC).

7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia trong trận thắng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đều được làm giả giấy tờ Ảnh: Ngọc Linh

7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được nhập tịch thần tốc từ tháng 5, để đến tháng 6 họ kịp có mặt trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Sự có mặt của 7 cầu thủ nhập tịch này, bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, theo như thông báo của FIFA, đã giúp "Harimau Malaya" (biệt danh đội tuyển Malaysia) mạnh lên vượt trội và giành chiến thắng đậm trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 ngày 10.6 vừa qua.

Mặc dù vậy, những cầu thủ này cũng lập tức gây nhiều nghi ngờ từ báo chí khu vực, như từ Indonesia và cả giới CĐV Malaysia, khi đều cho rằng họ không có bất cứ gốc gác ông bà hay cha mẹ có liên quan đến Malaysia. Thế nhưng, họ vẫn được nhập tịch là cầu thủ có gốc gác một cách nhanh chóng, nhờ những "thủ thuật" làm giả giấy tờ của FAM, nay đã được FIFA chứng minh là sự thật.

Sự việc này từng gây tranh cãi dữ dội, thậm chí một YouTuber người Indonesia từng lên tiếng khẳng định FIFA sẽ điều tra sự việc và FAM sẽ bị trừng phạt rất nặng. Mặc dù vậy, FAM dưới thời cựu Chủ tịch Joehari Ayub đã phản ứng mạnh và đòi kiện YouTuber người Indonesia này ra tòa vì tội vu khống. Ông Joehari Ayub khi còn làm Chủ tịch FAM cũng nhiều lần khẳng định cơ quan này làm đúng luật và không có gì phải e ngại.

Thế nhưng, gần đây ông Joehari Ayub đột ngột từ chức Chủ tịch FAM vì lý do cá nhân, để ông Yusoff Mahadi, phó chủ tịch, lên làm chủ tịch tạm quyền đến tháng 3.2026 mới tổ chức kỳ đại hội tiếp theo bầu ra chủ tịch mới.

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn và dồn dập kể từ sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6, trong đó có Chủ tịch FAM từ chức Ảnh: Ngọc Linh

Diễn biến này cùng đội tuyển Malaysia bất ngờ rút lui không thi đấu giải vô địch Trung Á dù đã nhận lời từ lâu, đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận bóng đá nước này. Đội Malaysia chỉ chọn thi đấu giao hữu 2 trận trong tháng 9 thắng đội Singapore tỷ số 2-1 và Palestine tỷ số 1-0, với sự tham dự của một số ít cầu thủ nhập tịch chủ yếu đang thi đấu trong nước.

Khi đó, báo chí Malaysia luôn thắc mắc, và tin chắc ở hậu trường FAM đã có vấn đề liên quan đến số cầu thủ nhập tịch không rõ nguồn gốc.

Điều nghi ngờ này cuối cùng đã thành sự thật khi FIFA xác nhận: "FAM đã gửi các yêu cầu về tính đủ điều kiện tới FIFA và khi làm như vậy, họ đã sử dụng tài liệu đã được chỉnh sửa để có thể đưa các cầu thủ trên vào danh sách. Những cầu thủ này đều thi đấu trận gặp đội tuyển Việt Nam. Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch (kể trên).

Sau các thủ tục tố tụng thông thường, Ủy ban kỷ luật FIFA đã xem xét tất cả các bằng chứng có trong hồ sơ và áp dụng các biện pháp trừng phạt sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 11,5 tỉ đồng). Các cầu thủ với mỗi người đã bị yêu cầu nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng). Các cầu thủ nói trên cũng bị phạt thêm 12 tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định".

FAM và các cầu thủ sẽ có 10 ngày kháng cáo. Ngoài ra, vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển đại diện của Malaysia của các cầu thủ đã được Ủy ban kỷ luật FIFA chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét.

Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch tạm quyền FAM, Yusoff Mahadi chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn khi bị Timesport chất vấn về sự việc vừa xảy ra: "Cứ chờ đến ngày mai (thứ bảy, 27.9)".

Trên mạng xã hội, giới CĐV Malaysia phẫn nộ và bày tỏ sự thất vọng, họ đòi FAM phải sớm có câu lời trước "mớ hỗn độn" mà cơ quan này gây ra. Nhiều CĐV cũng chỉ trích: "FAM đã gian lận" và "thật sự đáng xấu hổ". Khả năng lớn, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-3, dù đã thắng 4-0 ngày 10.6.