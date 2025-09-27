Đội nào từng bị AFC xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định, CLB Tây Ban Nha khiếu nại FIFA?

Cầu thủ nhập tịch Malaysia đang thi đấu cho CLB tại Tây Ban Nha bị FIFA treo giò 12 tháng cùng 6 cầu thủ khác

Theo FIFA, đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, một hành vi bị nghiêm cấm nghiêm ngặt trong các giải đấu



Trong danh sách bị FIFA "sờ gáy" có cả Facundo Garcés, trung vệ đang khoác áo CLB Alaves tại La Liga. Việc Garcés bị treo giò khiến đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn bất ngờ và lập tức tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục khiếu nại lên FIFA. Câu hỏi lớn được đặt ra: Malaysia đã vi phạm quy định về tư cách cầu thủ như thế nào, và hình phạt nào đang chờ họ?

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào tháng 6.2025 Ảnh: NGỌC LINH

Xin được nhắc lại vụ việc. Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo qui định hiện hành

Khác với một CLB, lần này vấn đề xảy ra ở cấp độ đội tuyển quốc gia – một sự cố có thể kéo theo những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí thay đổi cục diện bảng đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu bị xác định cố tình sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Malaysia hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam , theo điều lệ giải. Khi đó, thứ hạng bảng đấu sẽ đảo lộn , và cơ hội đi tiếp của cả hai đội cũng có thể thay đổi hoàn toàn.

Chờ đợi phán quyết từ AFC. Hiện tại, cả AFC lẫn FIFA chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về khả năng thay đổi kết quả trận đấu. Tuy nhiên, việc FIFA đã treo giò 7 cầu thủ liên quan cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Trong bối cảnh vòng loại Asian Cup đang đến hồi căng thẳng, mọi đội bóng đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về đăng ký và sử dụng cầu thủ . Bóng đá hiện đại không chỉ là câu chuyện chiến thuật trên sân, mà còn là cuộc chiến pháp lý.

Sự cố với tuyển Malaysia là hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ luật lệ thi đấu quốc tế. Dù vô tình hay cố ý, việc sử dụng cầu thủ trái phép đều là hành vi không thể dung thứ, đặc biệt ở những sân chơi lớn như Asian Cup.Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ AFC: liệu tuyển Việt Nam có được xử thắng và phục hồi cơ hội cạnh tranh hay không?

Sự cố với tuyển Malaysia là hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ luật lệ thi đấu quốc tế. Dù vô tình hay cố ý, việc sử dụng cầu thủ trái phép đều là hành vi không thể dung thứ, đặc biệt ở những sân chơi lớn như Asian Cup. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ AFC: liệu tuyển Việt Nam có được xử thắng và phục hồi cơ hội cạnh tranh hay không?

Sự việc lần này khiến người hâm mộ nhớ lại vụ việc(Nhật Bản) sử dụng cầu thủ trái phép tạivào năm ngoái. Dù giành chiến thắng hủy diệt 6-1 trước, nhưng đội bóng Nhật Bản ngay lập tức bịsau khi AFC xác định CLB đăng ký cầu thủ không đúng quy định., đó là bài học mà bất kỳ đội bóng nào cũng cần nghiêm túc nhìn nhận.