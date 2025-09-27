Toàn cảnh vụ nhập tịch 'lậu' của bóng đá Malaysia, FIFA thay đổi quan điểm thế nào?

Áp lực chuyên môn

Kể từ sau AFF Cup 2010, giải đấu mà đội tuyển Malaysia lên ngôi vô địch, họ gần như không có thành tích nào đáng kể. 8 năm sau, họ mới có một lần nữa giành quyền vào chung kết, nhưng lại nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Ở những chiến dịch tiếp theo, đội tuyển Malaysia tiếp tục gây thất vọng. Tại AFF Cup 2024, họ bị loại ngay từ vòng bảng. HLV Pau Marti cũng rời ghế HLV trưởng, nhường lại vị trí cho HLV Peter Cklamovski, hướng đến mục tiêu đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027.

Ông Cklamovski lẫn FAM hiểu rằng họ khó lòng hoàn thành nhiệm vụ này với lực lượng hiện tại. Vì thế, FAM bắt đầu trở lại với chính sách nhập tịch. Hai cầu thủ đầu tiên được đưa vào danh sách là Hector Hevel (gốc Hà Lan) và Gabriel Palermo (gốc Tây Ban Nha). Họ có quốc tịch và tập luyện cùng đội tuyển Malaysia vào tháng 3.2025. Đến cuối tháng 5, Hevel chơi rất hay và ghi 1 bàn, góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Malaysia với Nepal ở lượt trận đầu tiên, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển Malaysia trong 10 năm qua là vào chung kết AFF Cup 2018 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển Malaysia cải thiện đôi chút so với AFF Cup 2024, nhưng vẫn chưa thể so với đội tuyển Việt Nam, hạt giống số 1 của bảng F. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn là đương kim vô địch AFF Cup, vừa có màn "hủy diệt" đội tuyển Lào 5-0 để giữ ngôi đầu bảng F. Và ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển Malaysia phải chạm trán thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Khoảng thời gian 3 tháng là quá ngắn để thầy trò HLV Cklamovski có một bước nhảy vọt về mặt chuyên môn và đánh bại đội tuyển Việt Nam. Vì thế, FAM bắt đầu làm các thủ nhập tịch cho hàng loạt cầu thủ như Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui để họ có thể ra sân ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.6. Và với lực lượng cải thiện mạnh mẽ, trong khi HLV Kim Sang-sik không có thông tin, hình ảnh về dàn cầu thủ mới của Malaysia, đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 4-0 và chiếm lợi thế lớn trong việc giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ trước nguồn sức mạnh mới của đội tuyển Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Rodrigo Holgado, cầu thủ làm giấy tờ gian lận, từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Xuất hiện hoài nghi

Đến tháng 7, tin đồn về việc FAM nhập tịch trái phép bắt đầu xuất hiện. Một chuyên gia bóng đá người Indonesia có tên Justinus Lhaksana khẳng định rằng FAM đã nhập tịch 5 cầu thủ Nam Mỹ mà không có nguồn gốc tổ tiên rõ ràng. Các cầu thủ bị cáo buộc gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Facundo Garces. Thậm chí, ông Justinus còn khẳng định bóng đá Malaysia bị cấm vận đến năm 2027.

Sau đó, phía FAM lên tiếng phản bác, đòi kiện ông Justinus vì tội vu khống. FIFA, AFC cũng đã bác bỏ thông tin mà ông Justinus đưa ra.

Bóng đá Malaysia dậy sóng, cầu thủ nhập tịch 'vạ miệng'

Ngay từ cuối tháng 6, nội bộ FAM đã lục đục. Ngày 30.6, FAM tổ chức một đại hội bất thường để giải quyết nhiều vấn đề tranh luận. Một trong số đó là phát biểu của HLV Cklamovski sau trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0. Chiến lược gia người Úc đã nói: "Có những vấn đề nội bộ đang diễn ra, các yếu tố phản bội, chính trị và những thách thức nội bộ hàng ngày mà chúng tôi phải đối mặt". Qua đó, ám chỉ đã có rất nhiều người chỉ trích đang chờ đợi nhà cầm quân này thất bại ở trận gặp đội tuyển Việt Nam, và họ sẽ tấn công ông, cùng với cả ông Tunku Ismail, người đứng sau mọi kế hoạch tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch, hoàn tất các thủ tục đúng hẹn, để FAM kịp tăng cường sức mạnh đáng kể cho đội tuyển Malaysia.

Đến giữa tháng 7, FAM thông báo đội tuyển nước này rút lui không tham dự giải bóng đá Trung Á - CAFA Nations Cup 2025, vì lịch trình không nằm trong FIFA Days và các cầu thủ nhập tịch không được CLB nhả quân. Truyền thông nước này cho rằng FAM lo ngại đội tuyển Malaysia sẽ không thi đấu tốt khi không có dàn cầu thủ nhập tịch.



Trong giai đoạn này, CĐV Malaysia cũng muốn FAM công bố một cách minh bạch, rõ ràng về nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, FAM vẫn im lặng và bị truyền thông chỉ trích là đã "cố tình che giấu nguồn gốc cầu thủ nhập tịch".

Facundo phải đính chính trên trang cá nhân sau phát biểu hớ hênh ẢNH: INSTAGRAM NHÂN VẬT

Đến tháng 8, cầu thủ nhập tịch Facundo Garces (gốc Argentina) bị "vạ miệng" với tiết lộ rằng, anh có gốc gác Malaysia từ "ông cố nội của mình". Sau đó anh đã nhanh chóng đưa ra đính chính, cho rằng do lỗi dịch thuật, và khẳng định ông bà nội có gốc gác Malaysia. Trường hợp, Facundo Garces có gốc gác từ "ông cố nội" là đời thứ tư, sẽ không phù hợp quy định của FIFA.

Cuối tháng 8, chủ tịch FAM là ông Joehari Ayub đột ngột nộp đơn từ chức và đã được chấp nhận. Hành động của ông Ayub được cho là xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ của FAM. FAM đã bị chia rẽ thành 2 phe: ủng hộ cầu thủ nhập tịch và phản đối.

Đến đầu tháng 9, CĐV Malaysia thể hiện rõ thái độ tẩy chay đội tuyển. Họ chỉ bán được hơn 22.000 vé xem đội tuyển Malaysia chạm trán Singapore trên sân Bukit Jalil (có sức chứa hơn 90.000 chỗ ngồi). Ở trận đấu này, khi không có dàn cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia thể hiện bộ mặt khác xa ở trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0, và chỉ thắng Singapore 2-1.

Đến tối 26.9, FAM chính thức nhận phán quyết từ FIFA. Ủy ban Kỷ luật của FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ, tương đương 11 tỷ VND) vì làm giấy tờ giả mạo cho các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel. 7 cầu thủ nêu trên cũng phải nộp 2.000 CHF (hơn 66 triệu VND)/người. Đồng thời, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật được đưa ra. FIFA cho phép FAM được quyền kháng cáo.

Cũng ngay trong tối 26.9, FAM lên tiếng sẽ kháng cáo FIFA.