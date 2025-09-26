FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia, đội tuyển Việt Nam càng kiên định con đường đi đúng đắn

CĐV Việt Nam đến sân Bukit Jalil ủng hộ đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam chờ tin vui từ AFC

Đêm 26.9, bóng đá châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng xôn xao khi FIFA công bố án phạt 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch lậu, chính xác là làm giả hồ sơ nhập tịch, đã ra sân trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil tại vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ

Về mặt quy trình, FIFA sẽ không can thiệp sâu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia hồi tháng 6.2025, vì thuộc vòng loại Asian Cup 2027 do AFC tổ chức, không thuộc hệ thống giải đấu chính thức của FIFA.

Nhưng về mặt nguyên tắc một đội bóng sử dụng cầu thủ sai đăng ký sẽ bị xử thua 0-3, đồng nghĩa sớm hay muộn AFC sẽ công bố án phạt và xử thua đội bóng có biệt danh Harimau Malaya (tạm dịch: những chú hổ Mã Lai), đồng nghĩa mở toang cánh cửa dự Asian Cup 2027.

Figueiredo (14) ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 cầu thủ bị FIFA tuýt còi ảnh: Ngọc Linh

Trong trường hợp Malaysia bị xử thua 0-3 trên sân nhà, ở giải đấu có tính bàn thắng sân khách, sẽ đồng nghĩa đội tuyển Malaysia sẽ phải đến Việt Nam với đội hình không có 7 ngoại binh nhập tịch "lậu" và tối thiểu phải thắng 3-0 nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp.

Điều này sẽ giúp đợt FIFA Days tháng 10 tới, với 2 trận gặp Nepal trên sân Bình Dương (ngày 9.10) và sân Thống Nhất (14.10) sẽ trở nên hấp dẫn và đáng chờ đợi hơn rất nhiều, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tràn đầy khí thế trước người hâm mộ bóng đá TP.HCM.

Sự ghi nhận cho sự đầu tư nghiêm túc

Nhưng như đã nói ở đầu bài, quyết định của FIFA sẽ mang ý nghĩa rất lớn cho bóng đá Việt Nam và cả những quốc gia trong khu vực, châu lục và thế giới đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chạy đua nhập tịch cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam sử dụng người thật, việc thật ảnh: Ngọc Linh

Từ khi Indonesia bắt đầu chủ động tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia bằng cách gọi về những cầu thủ Hà Lan mang trong người dòng máu xứ vạn đảo nhờ quá khứ hàng trăm năm thuộc địa, VFF và bóng đá Việt Nam đã chịu áp lực không nhỏ.

Ngay cả khi chúng ta thua 0-4 trên sân Bukit Jalil, những người làm bóng đá Việt Nam, trong chiến lược tổng thể chung của Việt Nam, vẫn kiên nhẫn, tìm cách giới hạn chọn lọc những ngoại binh nhập tịch, bên cạnh khuyến khích nguồn cầu thủ Việt kiều.

Điều này thể hiện qua việc VFF và HLV Kim Sang-sik chỉ nhắm đến 2 cái tên bổ sung cho đội tuyển Việt Nam là thủ môn Việt kiều Patrick Lê Giang và trung vệ Gustavo (trong cảnh Việt Anh, Thanh Bình chấn thương và nhiều trung vệ khác bị quá tải).

Cầu thủ Việt kiều Quang Vinh ra mắt đội tuyển Việt Nam khi đã hoàn tất thủ tục ảnh: Ngọc Linh

Theo thông tin mới nhất, đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ Hector (1 trong 7 cái tên bị FIFA chỉ mặt đặt tên trong án phạt) trong chiến thắng 2-0 trước Nepal ở loạt trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027. Điều này đồng nghĩa Malaysia sẽ đối mặt với án phạt xử thua 0-3 trong 2 trận.

Rõ ràng, quyết định cứng rắn của FIFA sẽ là sự ghi nhận và khích lệ rất lớn cho những nền bóng đá đang muốn tăng cường sức mạnh một cách đường hoàng, song song đó tiếp tục tin tưởng vào những dự án phát triển nguồn đào tạo trẻ nội địa.

Do đó, án phạt của bóng đá Malaysia sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người đang sốt ruột, rục rịch muốn đi đường tắt. Đồng thời, FIFA cũng tạo ra niềm tin cho những liên đoàn thành viên muốn phát triển bền vững theo kiểu "người thật, việc thật".

Nhìn về lâu dài, án phạt của FIFA sẽ đem đến cho bóng đá Việt Nam và khu vực giá trị hơn xa một trận thắng đơn thuần.