Bảng xếp hạng V-League: Thanh Hóa thua ngược Hà Nội đầy cay đắng, dễ bị HAGL đẩy xuống tận đáy

Bảng xếp hạng V-League: CLB Hà Nội vươn lên nhóm giữa

Bảng xếp hạng V-League đã có biến động sau trận đấu sớm giữa CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa ở vòng 5 (19 giờ 15 ngày 26.9). Tận dụng ưu thế sân nhà, chủ nhà Hà Nội đã ngược dòng đánh bại đội khách Thanh Hóa với tỷ số 2-1, qua đó vươn lên hạng 8.

CLB Thanh Hóa dậm chân ở vị trí 13 với 2 điểm. Đội bóng xứ Thanh có nguy cơ tụt xuống cuối, khi chỉ hơn HAGL (đội đang đứng cuối bảng) đúng 1 điểm.

Trở lại với màn thư hùng trên sân Hàng Đẫy tối 26.9, CLB Hà Nội sớm thủng lưới bởi sai lầm của trung vệ Duy Mạnh. Ngay phút thứ 2, cầu thủ sinh năm 1996 phá bóng trượt, tạo cơ hội cho Rimario Gordon sút xa chéo góc mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa.

CLB Hà Nội (áo tím) lép vế ngay trên sân nhà trong hiệp 1 ẢNH: MINH TÚ

Bàn thua sớm khiến CLB Hà Nội phải dồn lên, nhưng trước khả năng pressing tốt của đội khách Thanh Hóa, chủ nhà Hà Nội tấn công bế tắc. Tuyến giữa của đội bóng thủ đô bị chia cắt, khiến các pha lên bóng rời rạc, không có sức sát thương.

Khoảng cách trên sân giữa hàng tiền vệ Hà Nội với các ngoại binh như Daniel Passira, Luiz Fernando quá lớn, dẫn đến những pha tấn công mở ra cơ hội của chủ nhà chủ yếu đến từ nỗ lực đột phá sút xa của Hùng Dũng (2 pha dứt điểm chệch cầu môn) hay Văn Quyết.

Đến cuối hiệp 1, CLB Hà Nội mới có pha phối hợp đường nét, khi Hai Long xoay xở khéo léo ở mép trái vòng cấm rồi tạt bóng chuẩn xác cho Passira đánh đầu, song thủ môn Y Êli Niê đã bắt gọn bóng.

Trong khi đó, hàng thủ Hà Nội với những miếng ghép như Văn Nam, Công Nhật, Duy Mạnh liên tục chao đảo khi đối mặt với sức trẻ của Văn Thuận, Ngọc Mỹ. Nếu CLB Thanh Hóa bình tĩnh hơn ở những pha xử lý cuối, lưới của Hà Nội đã rung nhiều hơn 1 lần.

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội tăng cường áp lực. Văn Tùng vào sân thay Văn Quyết để mang tới thêm năng lượng cho hàng công, trong khi các mũi tấn công như Hai Long, Passira, Fernando cũng chơi gần nhau và tiếp cận vòng cấm thường xuyên hơn.

CLB Hà Nội lội ngược dòng ẢNH: MINH TÚ

Phút 48, Hai Long đột phá rồi sút xa trái phá ngoài vòng cấm. Thủ môn Y Êli Niê chỉ có thể đẩy được cú sút này, trước khi bất lực nhìn Passira ập vào đá bồi tung nóc lưới gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội.

Với tâm lý hưng phấn, CLB Hà Nội tiếp tục gây sức ép. Phút 58, Xuân Mạnh đi bóng ở cánh phải rồi căng ngang trả ngược vào vòng cấm. Lần lượt Passira và Văn Tùng đã... đỡ bóng hụt, nhưng Fernando đã kịp tiếp ứng với cú đặt lòng chéo góc cực chuẩn, giúp Hà Nội vươn lên dẫn lại 2-1.

Những phút cuối trận chứng kiến thế trận đôi công, khi cả CLB Hà Nội và CLB Thanh Hóa đều khát bàn thắng. Phút 69, trung vệ Văn Nam của Hà Nội mắc sai sót với pha phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Ngọc Mỹ dứt điểm. Vậy nhưng, trước cầu môn đã rộng mở, chân sút của U.23 Việt Nam lại sửa lòng chệch cột trong gang tấc, khiến CLB Thanh Hóa mất cơ hội gỡ hòa.

CLB Hà Nội chơi tập trung trong những phút cuối trận, qua đó bảo toàn chiến thắng 2-1 đầy khó khăn. Học trò HLV Yusuke Adachi tạm vươn lên hạng 8 với 5 điểm sau 5 trận, trong khi CLB Thanh Hóa vẫn đứng hạng 13 với 2 điểm sau 5 trận. Nếu HAGL có tối thiểu 1 điểm ở vòng này, CLB Thanh Hóa sẽ xuống cuối bảng.

Bảng xếp hạng V-League ẢNH: VPF



